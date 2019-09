Con filas de más de 4 horas, sin el apurón turístico sacar la VTV igual es un infierno

Los automovilistas van sin turno porque afirman que no hay disponibles hasta dentro de un mes. En verano van a ampliar la atención

| Publicado en Edición Impresa

“Llegué a las 8 y llevo horas esperando para entrar a la planta. Las VTV de la zona sur están todas ocupadas; lo mismo los turnos, que no hay de acá a un mes”. Jorge Vecino

Como si el calendario mostrara la proximidad de las fiestas de fin de año y las consecutivas vacaciones de verano, cuando a los usuarios los apura un inminente viaje por las rutas, la planta de la Verificación Técnica Vehicular -VTV- se ve por estos días rebasada de demanda.

La postal de las últimas horas muestra en la entrada de la sede de 19 entre 519 y 520 largas filas de automóviles, motos y camionetas a la espera de ser atendidos para terminar con el trámite.

Tal desborde se debería, de acuerdo a los directivos de la planta platense, a la derivación de unidades de transporte de carga y de pasajeros que ya no realizan el trámite a nivel nacional y que lo hacen en los establecimientos de VTV provinciales.

Lejos de esas jornadas de verano en que muchos propietarios de vehículos particulares cuentan sólo con “horas” para obtener la oblea que acredita el control mecánico de los rodados y entonces soportan cualquier demora, en esta incipiente primavera cumplir con la obligación implica, no obstante, un gasto de tiempo de no menos de cuatro horas, según los testimonios de los vecinos que, por caso ayer, concurrieron a la planta de Ringuelet.

Por la web, un mes después

Las extensas colas de vehículos que se forman a partir del portón de entrada a la planta van en paralelo con la prolongada espera para acceder a los turnos obtenidos vía web: al ingresar ayer al sitio vtv.com.ar recién había disponibilidad para la atención vehicular a partir de la última semana de octubre.

A raíz, justamente, del tiempo de espera que obliga el turno otorgado a través de internet muchos de los vecinos optan por ir directamente a la planta y aguantarse la cola.

“Llegamos a las 6:50 de la mañana sin turno, porque para pedir lo están dando recién para fines de octubre”, contó no con poco fastidio Daniela, una de las tantas personas que aguardaba desde muy temprano afuera de la planta verificadora para poder ingresar su auto, que lo controlen y así llevarse el certificado de la verificación.

La de la víspera no era la primera vez en la semana que la vecina se presentaba en la sede de la avenida 19. Anteayer hizo un intento por llegar y quedarse hasta que le tocara el turno, pero la fila de vehículos por atender era tan extensa que decidió irse . “Eran de no menos de 10 cuadras”, calculó y añadió: “es inaguantable; no tienen vergüenza para hacerle esto a la gente”.

Un aumento de la demanda

Todo se complicó en la planta platense en estos días. Según explicó el jefe de la VTV local, Ernesto Vacarini, la demanda se multiplicó debido al vuelco en el lugar de unidades que antes eran verificadas en organismos nacionales.

“Sobre todo el transporte de carga y de pasajeros interjuridiccionales y también algunos autos particulares que se controlaban a nivel nacional se sumaron ahora a lo que se verifica en las sedes provinciales”, señaló el titular de la planta platense a la vez que explicó que “muchos de esos vehículos realizaron la VTV en 2017 y como la verificación les dura dos años ahora se les está venciendo el trámite y ya lo renuevan en las plantas provinciales”.

Se le suma al aluvión de vehículos para verificar, según resaltó Vacarini, el hecho de que “se acerca la época de verano y ahí siempre la demanda crece”.

Si bien no brindó precisiones sobre el cambio de esquema, Vacarini adelantó que para evitar desbordes el próximo verano se ampliarán los horarios de atención.

Las tarifas que se deben abonar por la verificación técnica difieren si se trata de vehículos cuya oblea no perdió vigencia o si se pasaron de la fecha de vencimiento del trámite.

Por un auto particular con la VTV al día se paga $1025, y por un coche cuya verificación venció, $1188.

Para las motos la verificación cuesta $323 si su dueño no está al día con el control y la mitad de ese valor si el trámite no venció.