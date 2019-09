El DT del Barcelona dio detalles de la nueva lesión que sufrió Lionel Messi

Había mucha expectativa por ver a Lionel Messi en acción luego del parate obligado por una molestia en el sóleo de la pierna derecha. Pero, la euforia por verlo en acción se transformó en silencio cuando el argentino, a los 28 minutos de la primera mitad, quedó tendido en el piso después de recibir una infracción en el partido con Villarreal.

La "Pulga" no se levantó y tuvo que ser socorrido por el cuerpo médico del equipo culé, que rápidamente comenzó a hacerle masajes en el aductor izquierdo. Se lo notó molesto hasta que terminó la primera mitad del encuentro, que fue su estreno y despedida como titular, ya que Ernesto Valverde decidió reemplazarlo en el entretiempo por el delantero belga Ousmane Dembelé.

Finalmente el entrenador del Barcelona salió a aclarar los detalles de la lesión: "Cuando le pasa algo a Messi se para todo el mundo. También la grada. Pero es una pequeña molestia en el aductor y por precaución hemos decidido no arriesgar, en principio no hay más. Preferimos no tomar riesgos ahora que sale de lesión", afirmó el director técnico del club catalán.