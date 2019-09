"El Cani" sigue calentando la previa del Superclásico: "es más doloroso irse a la B"

Por otro lado, Caniggia se refirió a su ex compañero Diego Maradona, hoy DT del Lobo

Claudio Paul Caniggia, ex futbolista de River Plate y Boca Juniors, señaló hoy que "no hay favoritos en un Superclásico", ante el partido del martes próximo, por la primera semifinal de la Copa Libertadores de América, en el estadio Monumental.

"En un Superclásico no hay favoritos, a pesar de lo ocurrido el año pasado", en referencia a la final jugada en Madrid en la cual River venció por 3-1 y se quedó con la Libertadores.

"Mis recuerdos son espectaculares, tanto para River como para Boca, porque me puedo dar el lujo de decir que jugué en los dos" equipos, sostuvo Caniggia en una rueda de prensa brindada durante un evento en el que recibió una camiseta suya original del seleccionado argentino subcampeón en el Mundial de Italia 1990.

"El gol de visitante es muy importante y el partido de ida será fundamental, pero a Boca eso no le da garantías porque River juega bien y trata de abrir el partido en todos lados. Creo que Boca está mejor armado ahora que antes", comentó acerca de la llave que definirá un finalista del certamen continental.

Asimismo, frente a la consulta sobre qué es más complicado, si el descenso de River en el 2011 o la final perdida por Boca en 2018 contra su clásico rival, dijo: "Las dos cosas duelen y sé que perder la final de la Copa es durísimo, pero llegaste, aunque ni siquiera sirva como excusa. Creo que es más doloroso irse a la B", expresó "Cani" en declaraciones a Fox Sports.

El ex Roma y Atalanta de Italia comparó a Boca con Atlético de Madrid: "Lo que está pasando acá pasa también con el Atlético de Simeone, ¿no? Dicen que no es vistoso, que se mete atrás, no deja espacios a nadie y después sale a contragolpear, pero obtuvo resultados históricos. Boca va puntero y está en semifinales, así que hay un gran mérito", sostuvo en claro elogio al DT Gustavo Alfaro.

Por otro lado, Caniggia se refirió a su ex compañero Diego Maradona, al comentar que "es un placer ver cómo la gente lo quiere, lo aplaude y nunca importa la camiseta que tenga. Es una leyenda y nos dio mucho".

"No creo que exista otro jugador como Diego. Me encanta cuando lo aplauden y lo reciben en todos lados como si fuera su propio equipo", concluyó sobre el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.