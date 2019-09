Aldosivi cayó ante Unión y se quedó sin entrenador

| Publicado en Edición Impresa

Unión derrotó anoche a Aldosivi, en Mar del Plata por 2 a 1, y lo mandó a la zona de descenso.

Pero eso no es todo, ya que en conferencia de prensa, luego del encuentro, el entrenador del Tiburón, Gustavo Alvarez decidió renunciar a su cargo.

“Me gustaría que se me recuerde por todos los momentos vividos y no sólo por esta noche (por ayer), expresó el ahora ex técnico, que tuvo sus comienzos en las inferiores de Gimnasia.

Juan Ignacio Cavallaro (ex Estudiantes) y Brian Blasi adelantaron al Tatengue y el colombiano Sebastián Rincón descontó para el local.

Unión, con este éxito, cortó una racha de cinco partidos, con cuatro derrotas.