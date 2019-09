Maradona llega al Bosque para ser presentado. Las puertas se abren a las 12 y el Diez pisará el campo a las 14. Expectativa mundial

No será un domingo más para Gimnasia y nuestra ciudad: desde las 14, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, será presentado oficialmente Diego Armando Maradona como nuevo director técnico albiazul. Hay una enorme expectativa en todo el mundo para verlo al “10”, después de mucho tiempo, con el buzo de entrenador de un equipo argentino.

La dirigencia mens sana ya ha advertido que hoy solamente podrán ingresar aquellas personas sean socios del club y, por este motivo, en los últimos tres días la Sede Social de calle 4 estuvo repleta de gente que buscaba asociarse o regularizar su situación.

Las puertas del Bosque abrirán a las 12 para que la gente pueda entrar con tranquilidad y consiga el mejor lugar posible para poder ver a Maradona. Si bien también estarán los jugadores del plantel profesional, ya que se desarrollará un entrenamiento, todas las miradas se las llevará el flamante entrenador.

Es tanta la expectativa que genera la presentación de hoy que se ha montado un operativo de seguridad similar al de cualquier partido del Lobo por la Superliga. Según informaron desde el Aprevide, hay 400 efectivos policiales destinados para controlar que nada opaque la fiesta.

En relación a lo que ocurrirá hoy, se esperan varias sorpresas. Desde ayer el Bosque luce de una manera especial: hay pasacalles en los alrededores y en el campo de juego se instalaron dos inflables que homenajean al “10”.

Desde la directiva albiazul comentaron que esta práctica a puertas abiertas fue un expreso pedido de Maradona, que quería una presentación con la gente. Igualmente también habrá tiempo para su primera conferencia de prensa como director técnico tripero, la cuál se desarrollará pasadas las 15:30 en un hotel céntrico de nuestra ciudad.

Aquellos que no puedan ir al estadio podrá verlo a través de todas las señales televisivas deportivas (Fox Sports, TyC, ESPN, etc) y los canales de noticias. Ninguno tendrá exclusividad. En tanto, habrá un minuto a minuto de toda la jornada en eldia.com y la radio La Redonda hará una transmisión especial.

SERÁ UNA BUENA MEDIDA PARA SABER SI ENTRAN TODOS

Una de las grandes incógnitas que desprendió toda esta “Diegomanía” es saber si el estadio del Bosque puede recibir a todos los interesados en ver al Lobo de Maradona. La presentación de hoy será una buena medida.

“Hoy no tenemos esa problemática porque aún no ha pasado nada.. Vamos a medirlo a partir de lo que suceda el domingo y los primeros partidos que juguemos en el Bosque”, admitió Gabriel Pellegrino el pasado viernes.

En este contexto, la dirigencia albiazul estuvo trabajando en las últimas horas para ampliar hoy la capacidad que suele tener el Bosque cuando el primer equipo hace las veces de local. Esto se logrará habilitando, por ejemplo, la ochava de Avenida 60 donde en el último tiempo se ubicaba la delegación visitante.

Se espera que, en total, hoy haya espacio para cerca de 25 mil personas. La mayoría serán hinchas de Gimnasia, aunque también habrá un grupo que se hizo socio en los últimos días para ver en vivo y en directo a su gran ídolo.

Por otro lado, y en relación al público, es válido aclarar que se les respetará el lugar a los abonados a la platea Techada y el sector H presentando su correspondiente carnet. El resto de los asociados, en tanto, tendrán acceso a las popular con la cuota al día.

Aquellos que no sean socios, o que no tengan la cuota el día, no tendrán la posibilidad de entrar porque no se venderán entradas.

TAMBIÉN SERÁ UN DÍA ESPECIAL PARA LOS JUGADORES DEL LOBO

El plantel profesional de Gimnasia, que durante la semana pasada trabajó bajo las órdenes de Leandro Martini y Mariano Messera, hoy tendrá el primer contacto con Diego Armando Maradona, el nuevo entrenador.

Si bien la práctica será liviana, lo más importante para los futbolistas serán las primeras palabras que les diga el Diego. Ya mañana, en Estancia Chica, habrá un entrenamiento más formal con el partido ante Racing en la mira.

Justamente ante la Academia será el debut oficial de Maradona en el banco tripero. La Superliga programó dicho encuentro para el próximo domingo, desde las 11 de la mañana, en el estadio del Bosque.

EL MUNDO ENTERO PONDRÁ LOS OJOS ESTA TARDE EN NUESTRA CIUDAD

Muchas veces es difícil de dimensionar lo que genera Diego Armando Maradona, quien atrae la atención de todo el mundo. Para la presentación de hoy en el Bosque, Gimnasia recibió pedido de acreditación de más de 700 periodistas nacionales e internacionales.

El departamento de prensa del Lobo comentó que se comunicaron medios de comunicación de todo el planeta, inclusive desde lugares a más de 10.000 kilómetros de distancia como Australia, Filipinas y Tailandia.

Obviamente que la práctica de hoy concitó la atención de las principales agencias extranjeras como Agence France-Presse (AFP), Reuters, Associated Press y EFE, que también pidieron autorización para cubrir el evento.

También la cadena estadounidense Telemundo, Televisa de México, Caracol Televisión en Colombia, Telesur de Venezuela, y “todo el país, desde la Quiaca a Comodoro Rivadavia” solicitaron acreditaciones.