Sin Cristina, comenzaron las audiencias en el juicio por la obra pública

La ex presidenta fue autorizada a ausentarse durante el proceso y sólo estar presente cuando tenga que declarar

El ex director de Vialidad Nacional en el kirchnerismo, Nelson Periotti, aseguró hoy que "no existió asociación ilícita alguna" con la obra pública en Santa Cruz, al inicio de su declaración indagatoria en el juicio que se le sigue junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

"No tuve conocimiento ni ninguna participación en esa presunta asociación ilícita y, lo tengo que decir aquí por primera vez y lo voy a repetir en este juicio: no existió asociación ilícita alguna", sostuvo Periotti ante el Tribunal Oral Federal Nº2 (TOF Nº2).

El juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública y otros delitos en Santa Cruz se reinició poco después de las 10hs. con el comienzo de las indagatorias. En primer lugar pasó al estrado de la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 el ex titular de Vialidad de la provincia de Santa Cruz Héctor Garro, quien se negó a declarar pero hizo breves aclaraciones.

"Es falso totalmente que yo haya adjudicado 52 obras a las empresas del señor Báez. Fui presidente de octubre de 2005 a marzo de 2006, cinco meses. Nunca pude haber participado de ninguna adjudicación", sostuvo.

Casi de inmediato fue el turno de Periotti, quien hizo una cronología de su vida como funcionario público en Santa Cruz, hasta que fue nombrado al frente de Vialidad Nacional cuando el fallecido Néstor Kirchner llegó a la Presidencia de la Nación.

"Se nos acusó de haber traído gente de confianza, amiga, para cubrir las estructuras. Yo llegué absolutamente solo a Buenos Aires", sostuvo, y remarcó que dejó en sus puestos a sus dos secretarias privadas de carrera y a la mayor parte de la estructura del organismo nacional.

Periotti enumeró a los actuales funcionarios del organismo y remarcó que provienen de empresas como AUSOL y IECSA. "Fíjese qué diferencia señor juez", sostuvo al dirigirse al juez Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral. "Fíjese que diferencia señor juez con esta gestión que actualmente administra Vialidad, el actual titular fue gerente de AUSOL, un sociólogo ex empleado de Socma es gerente ejecutivo de Recursos Humanos", enumeró entre otros ejemplos.

"Se nos acusó de haber traído gente de confianza amiga para cubrir las estructuras. Yo llegué solo", reiteró.

Además remarcó que la construcción de rutas fue una "política de Estado del presidente Néstor Kirchner que después continuó nuestra ex presidenta Cristina Kirchner" y puso como ejemplo la ruta nacional 40, donde se contrataron 27 obras.

Sobre la empresa del detenido y juzgado junto con él, Lázaro Báez, sostuvo que recién en agosto de 2006 supo de la existencia de "Austral Construcciones". "Conocía a Lázaro como vecino de Rio Gallegos, pero no tenía información de la conformación de Austral Construcciones. Nunca me enteré", dijo. También sostuvo que Vialidad Nacional se retiró de Santa Cruz en 1970.

"Llama la atención tanta insistencia con las supuestas prebendas que el gobierno de Néstor Kirchner le generó a Santa Cruz, porque Vialidad Nacional se retiró en 1970 y le entregó todas sus instalaciones y equipos a Vialidad de Santa Cruz", dijo.

Por el supuesto direccionamiento de la obra pública son juzgados la ex presidenta, los detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Báez, entre otros acusados.

La ex presidenta fue autorizada a no concurrir a las audiencias hasta que sea el turno de su declaración indagatoria.