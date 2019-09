A mano armada, asaltaron a un hombre y le robaron el auto en el estacionamiento de un hipermercado

La víctima salía de hacer las compras y mientras cargaba la mercadería en su vehículo fue sorprendido. El automóvil apareció incendiado un día después

Un hombre de 33 años fue víctima de un violento robo en el que le llevaron su automóvil en el estacionamiento de un hipermercado de la zona Norte de la Ciudad.

El hecho sucedió hace algunas semanas (domingo 18 de agosto) cuando Sebastián ingresó cerca de las 19 al Walmart ubicado en Camino Centenario y 514. Luego de estar cerca de una hora en el salón de ventas y pasar por las cajas, enfiló con su changuito hacia su automóvil - un Toyota Etios de color blanco- ubicado a unos pocos metros del acceso principal al edificio.

"Mientras terminaba de cargas la última bolsita en el baúl y cerrar una puerta trasera donde también había puesto mercadería, me sorprendieron dos muchachos a los gritos. Al menos uno de ellos estaba armado, no llegué a ver que tipo de arma era. Me pidieron la billetera, el celular y las llaves del auto. Se subieron los dos y salieron a toda velocidad. Casi se chocan a otro cliente que ingresaba al estacionamiento".

"Fue todo en solo segundos. Yo creo que estaban agazapados esperando y no los ví por la oscuridad quizás", relató el joven, que además agregó: "Fue esa persona a quien casi se chocan la que me prestó su celular para llamar al 911.

La denuncia se realizó correspondientemente en la Comisaría Sexta de Tolosa esa misma noche. "El auto apareció incendiado al día siguiente en 1 y 511. Aún estoy completando los trámites del seguro, pero el susto sigue", agregó. A su vez también dijo que "fui varias veces al supermercado para poder tramitar que me reconozcan la mercadería, ya que era mucha. Pero no tuve suerte hasta el momento".