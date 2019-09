Balearon en la cabeza al jefe de la barrabrava de Deportivo Merlo

Fue atacado desde un auto mientras caminaba por la calle. Se investiga si el móvil puede estar vinculado con disputas internas en la barra

Uno de los jefes de la barrabrava del club Deportivo Merlo fue baleado en la cabeza tras ser atacado desde un auto en la localidad de Parque San Martín, según informaron fuentes judiciales.

Se trata de Carlos Salazar (45), quien cerca de las 16 del domingo caminaba por la calle Leandro N. entre Alem y Bariloche, en jurisdicción de la mencionada ciudad del partido de Merlo, en la zona oeste del Conurbano.

Fuentes judiciales informaron que un auto frenó en esa esquina y uno de sus ocupantes efectuó al menos tres disparos contra uno de los líderes de la hinchada del “Charro”, club que juega en la Primera C.

El hombre recibió un balazo en la cabeza y quedó gravemente herido, mientras que los agresores escaparon a toda velocidad.

Según las fuentes Salazar fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón, donde continuaba en terapia intensiva al cierre de esta edición.

En principio, los investigadores descartaron la hipótesis del robo e investigan algún problema vinculado a la interna de la barra.

El hecho es investigado por el fiscal Javier Ghessi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Morón.

Según fuentes policiales el herido dejó de ir a la cancha del “Charro”, club que juega en la Primera C y cuya principal figura es el delantero Cristian Fabbiani, ex River Plate, “hace varios años”.

No obstante eso, se señalaba ayer que “todo apunta a un ajuste de cuentas” por la barra u otras tensiones del mundo del delito, al que también se vincula a Salazar.

A “Caio” le adjudican un intento de asesinato contra otro líder, Dante. En ese hecho, ocurrido en 2009, la madre del hombre señalado resultó herida de bala, en el abdomen y una mano.

Dante y “Caio” se disputaron el liderazgo de la barra de Merlo tras la muerte de su padre, Jorge “El Cordobés”, en 2000, quien había sido el jefe de ese grupo durante un lapso de unos 20 años.

Por entonces, los dos hermanos estaban presos en el penal de Sierra Chica, acusados de homicidio.

Entonces, Dante había declarado ante la prensa que “no vamos a ceder el lugar. No se lo vamos a ceder a nadie. Y vamos a llegar hasta donde sea necesario para mantenerlo. No importa que sean mis hermanos, mi familia es Merlo y la gente de la barra. Mato y muero por ellos”, había dicho a 24Con.

Así las cosas, la tensión no disminuyó. En agosto de 2012, “Caio” habría vuelto a atacar: un balazo en una pierna a Dante.

Tres semanas, en un nuevo tiroteo entre facciones hubo 10 detenidos y 7 heridos, ninguno de gravedad.

En 2012, la madre de ambos, María Inés, declaró ante el diario Olé que “en el ‘99 me los llevan al ‘Caio’ y Dante presos a Sierra Chica por asesinato. Les plantaron las pruebas. A los tres meses, el ‘Cordobés’ se me murió de tristeza. Y cuando mis pibes salieron inocentes, ya eran otros. Después agarraron juntos la barra hasta que la política y la Policía me los dividió de nuevo en 2010. Le decían a uno ‘agarrá vos y hacemos esto o aquello’, y entonces empezó esta guerra que no para más”, relató.

Ayer, el club difundió un comunicado en el que remarcó que “es importante aclarar que la persona involucrada en dicho hecho delictivo no tiene vínculo alguno con el Club Social y Deportivo Merlo”.

Además, indicó que el herido “se encuentra desde hace varios años dentro de la lista de personas con derecho de admisión”.