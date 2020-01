Estatales reclaman que los 4 mil pesos sean para compensar la pérdida salarial

Axel Kicillof confirmó ayer, como anticipara este diario, que la Provincia pagará el “bono” de 4 mil pesos a los empleados estatales. Pero esa decisión, si bien es bienvenida por los sindicatos, comenzó a generar los primeros chispazos. Ocurre que como los trabajadores del Estado bonaerense no tuvieron cláusula de actualización salarial automática por inflación el año pasado, ahora reclaman que ese plus previsto en principio como una suma a cuenta de la negociación de este año, se transforme en un reconocimiento por el deterioro salarial de 2019.

“Ese adelanto tiene que transformarse en una compensación por el desfase que los sueldos que los trabajadores sufrieron entre 2018 y 2019 que es de cerca del 34 por ciento”, le dijo a este diario el titular de la Asociación de Empleados de los Organismos de Control (APOC), Pedro Fernández.

Los gremios estatales habían firmado un acuerdo paritario el año pasado que contemplaba la reapertura de la negociación en noviembre para el caso de que el aumento pactado con el gobierno de María Eugenia Vidal, como finalmente sucedió, fuera superado por la inflación. Pero la nueva discusión no se produjo y los sueldos quedaron fuertemente retrasados.

“Estamos buscando mecanismos de compensación”, indicó Fernández, “por eso pretendemos que este adelanto de 4 mil pesos no se aplique a la paritaria de este año sino a la de 2019”.

Los salarios de los estatales quedaron relegados no sólo frente a la inflación sino también en relación a lo que consiguieron los gremios docentes. Para los maestros rigió durante el año pasado la cláusula de ajuste automático por inflación, además de haber conseguido un 7,5 por ciento adicional por el desfase de 2018.

“Cuando impulsó la ley Impositiva el Gobernador dijo que buscaba actualizar los ingresos de la Provincia en función de la inflación de 2019. Los estatales queremos lo mismo”, dijo el titular de APOC.

Ayer, en tanto, Kicillof ratificó que la Provincia pagará el bono. “Estamos trabajando en línea con Nación. Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos. De algún lugar buscaremos los recursos”, indicó.

Así, reiteró que la Provincia tiene decidido avanzar con el pago del plus salarial.

Pese a que ya se conocen los principales lineamientos, el gobierno nacional todavía no publicó el decreto que oficializaría el pago. Y hasta tanto no esté dado ese paso administrativo, en el entorno de Kicillof muestran cautela con respecto a cómo se replicará la medida en la provincia de Buenos Aires. “Estamos analizando opciones de financiamiento para poder pagarlo. No sabemos cómo ni de qué manera aún”, dijeron voceros de la Gobernación.

Kicillof aspira a disponer la medida en los mismos términos que Nación, es decir, disponer un plus salarial en dos pagos de $3.000 y $1.000 con los sueldos de enero y febrero que los empleados públicos percibirán en febrero y marzo, respectivamente. Ese pago formaría parte de un aumento a cuenta de paritarias y funcionaría como un “piso” para las negociaciones.

El tope salarial que dispondrá Nación para cobrarlo es de $60 mil en bruto, el equivalente a un salario neto de bolsillo de unos 49.800 pesos.

“Insistimos en la necesidad que se instrumente el bono y reabrir las paritarias para recuperar los salarios tan fuertemente lesionados durante el gobierno de Vidal”, dijo el titular de ATE Provincia Oscar De Isasi.