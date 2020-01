Plazos fijos crecieron un 3,3% en pesos y 5,5% en U$S

El 2019 terminó con un incremento en los depósitos del sector privado. Según un informe de la consultora First, éstos registraron un incremento del 7,7 por ciento en diciembre, alcanzando los $3.941 billones. Dicha cifra representó, a su vez, una evolución del 25 por ciento en términos nominales interanuales.

Dentro de este sector, los plazos fijos en pesos aumentaron 3,3 por ciento respecto de noviembre: el stock finalizó en $1.205.948. En el análisis, “se observa un aumento en las colocaciones mayoristas en pesos (mayores a un millón), los cuales aumentaron $37.860 millones, un aumento nominal del 5,6 por ciento en diciembre”, remarcó el análisis de First. Los depósitos minoristas, en cambio, no presentaron subas con respecto a noviembre. “Se produjo la suba de depósitos en un contexto de baja de tasas de interés pasivas en el mes”, aseguró Cristian Traut, gerente de First Capital.

En tanto que los depósitos en el sector privado en dólares de diciembre aumentaron 5,5 por ciento (u$s1.020 millones).