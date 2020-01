Se complican las compras chicas y pagos de viajes por la falta de monedas de 5 pesos

Matías hace semanas que junta monedas de $5 para tener cambio suficiente, pero reconoce que no hay muchas/ dolores ripoll

El próximo 31 de enero saldrá de circulación el billete de 5 pesos, pero en la Región las monedas de ese valor todavía brillan por su ausencia. De acuerdo a un relevamiento realizado por EL DIA en kioscos, puestos de diarios y revistas, paradas de taxis, verdulerías y almacenes, por estos días todo el mundo quiere pagar con esos papeles, pero muchos ponen reparos a la hora de aceptarlos. En tanto desde el Banco Central de la República Argentina - BCRA - se comunicó que la reposición se realiza de manera constante y creciente.

Como se informó en su momento, de acuerdo al cronograma original, la fecha límite para canjear esos billetes por monedas u otros billetes será hasta el próximo 28 de febrero. Hasta esa fecha también podrán ser depositados.

Si bien en teoría no debería haber ningún problema, en la práctica no son pocos los sectores que manejan el cambio chico, como por ejemplo los taxistas, porque deben redondear para abajo viajes que cuestan por ejemplo 92 ó 96 pesos.

“Es imposible juntar monedas para dar vueltos a lo largo de 12 horas de trabajo, la mayoría paga con 100 pesos y las monedas de 5 ó 10 pesos directamente ni se ven”, contó en la parada de Plaza San Martín, Pedro, un chofer de taxi.

Según distintos trabajadores de ese sector consultados por EL DIA, en oportunidades se gana, pero en muchas otras se pierde, depende del cliente, algunos están dispuestos a dejar por ejemplo el vuelto de un billete de 100 pesos y otros no se mueven del asiento hasta que se les entregan las monedas de vuelto o les redondean a favor.

Los empleados de los kioscos también sufren por la falta de cambio en general y en particular de las monedas de 2 y 5 pesos.

“Ahora se ven billetes de 5 pesos más que nunca, todos quieren sacárselos de encima y nosotros los aceptamos, pero cuando tenemos que dar vuelto, la mayoría no los quiere. En relación a los vueltos como no tenemos tantas monedas, damos caramelos que valen 2 pesos cada uno”, apuntó un kiosquero de la zona de Plaza Paso.

En momentos en los que se escucha con frecuencia que el peso argentino “no vale nada”, la falta de monedas es para muchos un verdadero dolor de cabeza y para solucionarlo el “redondeo” es la única alternativa.

“Una moneda de 1 peso no alcanza ni para un chicle, pero si no la tenés muchos te hacen problemas, no quiero imaginarme qué va a pasar cuando saquen de circulación los billetes de 5 pesos”, sostuvo el responsable de un supermercado de la zona de Tribunales.

Desde el Banco Central se informó que constantemente se envían monedas de 5 pesos a las entidades financieras y que en las últimas semanas, a la par de que se van retirando los billetes de ese valor, aumenta el ritmo de distribución del metal.

“Proveer de cambio también depende de las entidades. En este momento se está en pleno proceso de puesta a disposición de las monedas, a medida que se produce la salida de los billetes”, comunicó un vocero del Banco Central.

En esa línea, en el BCRA se indicó que continúa la provisión de monedas a través de los canales habilitados a las entidades financieras, como también a las empresas o asociaciones empresariales que estén interesadas. Para obtener mayor información podrán dirigirse al correo electrónico operaciones.monedas@bcra.gob.ar.

Por otra parte se comunicó que desde agosto último ya se retiraron de circulación unos 50 millones de billetes de 5 pesos y, en el mismo periodo, se emitieron una cantidad cercana de monedas de 5 pesos.

La entidad destacó que los bancos tienen la obligación de recibir los billetes de 5 pesos hasta el 28 de febrero próximo; esos billetes también pueden depositarse.

“El canje no es un billete de 5 por una moneda de 5, sino que se pueden canjear con billetes de mayor denominación o con monedas de menor valor. Es decir, por dos billetes de 5, pueden dar uno de 10. Y por uno de 5, dos monedas de 2 y una de 1; es importante que la gente no espere que sea un billete por una moneda”, agregó el vocero del BCRA.