Raptó y golpeó a su ex pareja embarazada

Los gritos de una chica y la intervención de los vecinos permitieron que policías de la comisaría Tercera de Los Hornos lograran rescatarla del encierro al que la sometió su ex pareja en su propia casa de 146 bis y 71, durante varias horas. La joven, que está embarazada, tenía heridas en los brazos y las piernas, mientras que un hijo de ella pudo escapar antes y ponerse a resguardo en la casa de su madre, se informó. Según el reporte oficial, el hecho comenzó ayer a la madrugada con la irrupción del joven de 24 años en la casa de su ex pareja, de la misma edad. Cuando los vecinos advirtieron lo que pasaba llamaron al 911 y personal de la Tercera que acudió a la escena pidió apoyo al escuchar los gritos. Los policías mediaron con el agresor, quien después de unos cuantos minutos accedió a entregarse sin oponer resistencia. La chica declaró más tarde que está embarazada de 5 meses, además de confirmar que el sujeto la golpeó apenas ingresó en la casa. Las lesiones no fueron graves, se informó, pero la trasladaron a un hospital para constatar que el bebé en gestación también esté a salvo.