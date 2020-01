Grabois, durísimo con la tarjeta alimentaria

El dirigente social cercano al papa Francisco y al kirchnerismo, Juan Grabois, volvió a cuestionar la política social del Gobierno de Alberto Fernández. Esta vez cargó contra la tarjeta alimentaria, que comenzó a repartirse en las zonas más carecientes del país. “No me gusta que se insista tanto en que la gente no va a poder sacar la plata o comprarse alcohol. Tomar de boludos a los pobres no me cabe”, advirtió aunque cuestionó otros aspectos del programa.

“Hay comercios de barrio -agregó- que no tienen posnet, y esto lleva a concentrar el consumo en el supermercadismo, que es bastante monopólico, y a marcas que tienen espacio de privilegio en las góndolas. O sea, favorece a productos de monopolios y multinacionales que son las que tienen espacios de privilegio en los supermercados”.

Pero los cuestionamientos de Grabois no quedaron ahí. Apuntó contra el sistema de implementación, que desarrolla el ministerio de Desarrollo Social, y sostuvo que el programa podría haber sido coordinado por la Anses: “Hay un sistema que funciona muy bien en la Argentina, que es el de la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde todo el mundo tiene su tarjeta ya impresa. En este caso, la Anses tiene una red impresionante que está totalmente despersonalizada. Es una marca asociada a los derechos de la seguridad social. Perfectamente se podría haber canalizado esta asistencia alimentaria a través del organismo previsional y transformarla en un derecho”.

El titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en una entrevista porteña, aseguró que mantiene “un apoyo crítico” a la administración de Alberto Fernández: “Tengo críticas todos los días a decisiones que se toman, a posturas de ministros, y trato de hacerlo de forma constructiva”,

“Si pudiera elegir el consumo de la gente, me encantaría que fuera responsablemente, que sea de la industria nacional, de la agronomía ecológica. Creo que hay que condicionar el consumo con incentivos pero tiene que ser para todos por igual. No puede haber libre mercado para los de arriba y condicionantes paternalistas para los de abajo”, concluyó el dirigente social.