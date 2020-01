Masacre en Romero: el chico al que buscan y su destreza para la fabricación y manejo de cuchillos

Una pareja fue hallada asesinada a puñaladas y una niña de 5 años descuartizada adentro de una bolsa en una casa Melchor Romero y por el triple crimen buscan a un hijo adolescente de la víctima mujer.

Las tres víctimas del triple crimen de Melchor Romero fueron atacadas por un solo asesino, con una o varias armas blancas, en un lapso de pocos minutos durante la madrugada del primer día del nuevo año. Todo ocurrió en una casa de calle 523, entre 164 y 165.

El chico al que buscan intensamente tiene 17 años y es hijo de una de las víctimas, Graciela Holsbak. El fiscal dijo que aún no puede determinar su responsabilidad. El sospechoso desapareció desde aproximadamente las 5 de la madrugada de ayer.



En tanto, la zona no cuenta con cámaras de seguridad municipales ni de casas cercanas y hasta el momento no se acercaron vecinos para aportar datos concretos.

Su ausencia es sospechosa, su relación con Raúl, pareja de su mamá, también abre interrogantes, y su habilidad para la fabricación y manejo de cuchillos, lo ponen en un escenario complejo de cara a la investigación que lleva adelante del fiscal Marcelo Martini.

"En los tres casos notamos que el autor del hecho tiene un buen manejo de armas blancas", dijo uno de los investigadores del triple crimen. Los forenses estimaron que los asesinatos se cometieron unas 18 horas antes del hallazgo de los cuerpos, es decir la madrugada de Año Nuevo.

El fiscal dijo que ordenó esta mañana a la policía una nueva inspección en la escena del hecho y una búsqueda en algunas zonas de mucho pastizal que hay al lado de la vivienda.

Sobre el joven buscado, explicó: "El menor vivía ahí también con ellos pero todavía no se sabe nada, parece que hacía días que no estaba, se lo está buscando para hablar con él y saber qué pasaba".

"Yo no lo acuso de nada pero hay que tomarle testimonio porque vivía en la casa", agregó el investigador judicial, quien dijo que aún no tiene elementos para establecer cuál fue el móvil del hecho.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para ser sometidos a las autopsias de rigor por orden del fiscal platense Marcelo Martini, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata, que investiga el caso.