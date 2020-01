Un sueño al Rojo vivo

Tras conocerse la noticia de que Estudiantes está buscando repatriar a Marcos Rojo en el actual mercado de pases, los hinchas se están ilusionando a lo grande. Desde la dirigencia dejaron en claro que todo depende de la voluntad del Manchester United, dueño de su pase, ya que el jugador tiene el deseo de pegar la vuelta.

Juan Sebastián Verón, presidente albirrojo, habló ayer del tema en una entrevista con el programa radial “¿Cómo te va?” y aseguró: “Creo que hay cuestiones particulares de Marcos Rojo que influyen mucho, como mirar para La Plata y querer volver. Si bien tiene para seguir, creo que es un paso que está buscando. Además de tener continuidad”.

Por otro lado, agregó: “Tiene el foco en la Selección Argentina, conversando fue lo primero que me dijo. Tiene que ponerse bien y tratar de reinsertarse en un club importante como es el Manchester. Más allá de eso, dependemos de que el club lo deje salir”.

En relación a la negociación que Estudiantes está manteniendo con el United, deseó: “Ojalá el Manchester United pueda ver que no hay una cuestión económica que podamos igualar, sino que pasa por otro lado, y que nosotros podamos seducirlo”, y sentenció: “Estamos trabajando para que pueda venir Marcos Rojo”.

Más allá del aspecto futbolístico, Verón destacó lo que pueden aportar un jugador de la clase de Rojo o Javier Mascherano en el actual plantel pincharrata: “Además de la jerarquía que pueden aportar, es tenerlos en el vestuario contando sus experiencias, guiando a los chicos dentro de la cancha y que conozcan sus raíces”.

Tal como indicó este medio en la edición de ayer, los próximos días serán claves para saber si finalmente Marcos Rojo vuelve a ponerse o no la camiseta de Estudiantes. La negociación no es para nada difícil, pero no imposible, y por eso todos los que integran el mundo albirrojo se ilusionan en grande.

Rojo jugó apenas 9 partidos en United en lo que va la actual temporada 2019/20: 3 por la Premier League, 4 por la Europa League y 2 por la Copa de la Liga. En el actual mercado el club lo puso en la lista de transferibles y fueron varios los clubes interesados en él, como el Fenerbahce de Turquía, pero por el momento ninguna negociación llegó a buen puerto.

Con el objetivo de tener continuidad para que se le abra una nueva chance en la Selección Argentina, y con las ganas de estar cerca de su familia en nuestra ciudad, Rojo intentará convencer a los directivos del Manchester para que lo ceden a préstamo a Estudiantes para el semestre que está por comenzar.

“Ojalá el Manchester pueda ver que no hay una cuestión económica, sino que pasa por otro lado”

Juan Sebastián Verón

Presidente de Estudiantes

El defensor de 29 años (cumple 30 el 20 de marzo) se fue del Pincha tras salir campeón del Torneo Apertura 2010 con destino del Spartak Moscú de Rusia. Allí estuvo hasta el 2012, cuando pasó al Sporting Lisboa y mostró su mejor versión en territorio europeo. Su gran Mundial de Brasil 2014 con la Albiceleste hizo que el United ponga los ojos en él, quien lo compró a cambio de 20 millones de euros.

MIENTRAS TANTO, CONTINÚA LA NEGOCIACIÓN POR SÁNCHEZ MIÑO

La dirigencia de Estudiantes no se da por vencida por Juan Manuel Sánchez Miño y continúa en negociaciones con Independiente, dueño de su pase, que pretende una suma importante de dinero a cambio.

La imposibilidad del Rojo de transferir a Gastón Silva, quien era pretendido por varios clubes sudamericanos, le abrió una puerta al Pincha con respecto a Sánchez Miño. Las charlas son constantes y podía haber novedades al respecto en las próximos horas.

Mientras tanto el jugador continúa entrenando en Villa Domínico bajo las órdenes de Lucas Pusineri a la espera de una definición. El pasado domingo fue titular en el encuentro pendiente de Independiente frente a River, en donde el equipo de Marcelo Gallardo se impuso por 2-1.

La posibilidad de repatriar a Rojo no anula la negociación con Sánchez Miño y existe la posibilidad de que ambos terminen llegando a Estudiantes, que busca volver a sorprender en este mercado de pases.