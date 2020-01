¿Por una sopa de murciélago se originó el virus chino?

El coronavirus originado en China, que ya mató a 18 personas, podría estar vinculado con una milenaria comida china: la sopa de murciélago. Así lo aseguraron científicos de ese país, quienes también afirmaron que puede ser altamente infeccioso.

Luego de esta afirmación, el propio Director General del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China declaró que el virus podría haberse originado de animales salvajes como murciélagos, que se venden en el mercado en Wuhan, donde también se vende comida de mar y otros animales salvajes. El mismo es considerado el centro originario del virus.

"El virus se esparció a través de las vías respiratorias y es probable que mute, lo que incrementa los riesgos de que se convierta en una epidemia", declaró Li Bin, Vice Ministro de la Comisión Nacional de Salud en China, donde ya se han tomado fuertes medidas de prevención para evitar un quiebre mayor, particularmente porque se acerca el festejo del Año Nuevo Chino, que se celebrará el próximo sábado 25 de enero.

Por ahora, tanto Wuhan como otras áreas han cancelado las celebraciones y también se implementaron limitaciones de viaje. El ejército está resguardando las entradas del transporte público, para evitar un quiebre más grande.

De acuerdo con los reportes, se cree que los murciélagos son el origen, ya que así sucedió con otro virus denominado SARS, el cual tuvo un quiebre en 2002 y 2003, sin embargo, no se ha confirmado a través de un estudio, y además se cree que, si así fuera, existiría un intermediario entre los murciélagos de la fruta y los humanos. Incluso varios usuarios han compartido videos de la sopa de murciélago.

