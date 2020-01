Denuncian que en la "zona roja" de La Plata "crece la violencia" por enfrentamientos entre bandos antagónicos

La venta de drogas bajo la modalidad de “pasamanos” en la denominada “zona roja” de La Plata, un cuadro harto denunciado desde hace tiempo por quienes viven en ese sector, parece estar atravesando por una nueva etapa marcada por un incremento de la violencia. Según sostienen desde el vecindario, el clima ahora aparece dado por los permanentes enfrentamientos entre grupos antagónicos que pujan por el control del narcotráfico en la zona.

De acuerdo con nuevos reclamos que emergen desde el barrio, últimamente vienen en alza los enfrentamientos “entre bandos de travestis que operan desde hace bastante en el sector y venezolanos que aparecieron hace algunos meses y procuran ganar terreno en la zona”.

Lo que más preocupa de esta batalla clandestina, dijeron, “es la violencia que se registra todas las noches en la calle, prácticamente en la puerta de nuestras casas, donde no paran de sucederse cruces de insultos, peleas de todo tipo, amenazas” mientras la escena de fondo sigue siendo la de siempre: “motos y autos que se acercan para comprar droga y para abastecer a las personas que se dedican a vender”.

En este contexto recordaron uno de los hechos más terroríficos que fue el de la explosión de petardos en los medidores de luz de un edificio, hace aproximadamente un mes. “Los venezolanos quieren que se vayan las travestis, entonces hacen cosas como estas en el barrio”, señalaron.

“No podemos dormir, tenemos que mirar por la ventana con las luces apagadas para ver si no están actuando en las puertas de nuestras cosas o si no se están agrediendo, como vemos siempre. Orinan, defecan en la puerta de los hogares. Los coches, ya sean taxis o Uber, van y vienen”, describieron.

“La situación es insostenible, es tierra de nadie, es un descontrol. Se ha liberado el narcotráfico aquí. La policía no hace nada a pesar de que avisamos y denunciamos las situaciones que venimos atravesando. También hablamos con las autoridades hace un mes y hasta ahora no cambió nada. Estamos a la deriva y la violencia y los robos en la vía pública no paran. Estamos viviendo con miedo y muy preocupados porque la situación es muy grave”, señalaron.