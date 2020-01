El aumento generalizado para los jubilados nacionales será en abril

“El objetivo es que en abril todos los jubilados (que cobran por la ANSeS) reciban un aumento, y es posible que sectores más bajos reciban un adicional de suma fija”, aseguró el presidente Alberto Fernández anoche en otra entrevista que dio a C5N, en la que habló de “irresponsabilidad” de una parte de los empresarios con el tema precios y le contestó a su antecesor, Mauricio Macri por el tema de la deuda.

Desde la residencia de Olivos, el jefe de Estado, sin mayores precisiones, confirmó que habrá una suma fija para los jubilados nacionales pero sería para abril con el sueldo de marzo. “Tenemos que prestarle atención a los que peor están, a los más débiles. No nos van a doblegar en esa política”, aseguró.

En cuanto a la inflación, aseguró que el programa de Precios Cuidados permitió “contener mucho”, pero le pegó a empresarios: “Vemos mucha irresponsabilidad que siguen aumentando los precios en marcas alternativas y que no están ayudando al proceso de desindexación de la economía y de resolver el problema inflacionario”.

“Es asombroso que los argentinos escuchen que un (ex) presidente diga lo que dijo”, respecto a las declaraciones que hizo el ex mandatario ante un grupo de militantes, a los que confesó que él había advertido a su equipo sobre el riesgo de tomar deuda eternamente. “Yo no entendí muy bien si estaba en una terapia de grupo o si, seriamente, un ex presidente le decía a los argentinos que él sabía que estaba destruyendo la economía pero que siguió adelante con su lógica destructiva”, cuestionó.

Mientras, aseguró que Argentina necesita “una definición rápida” sobre la deuda externa, y dijo que en algunos casos “hablar de la deuda solo complica el escenario”, por lo que afirmó que son “cuidadosos” y tienen “reservas”.

“Hay que dejarlo andar a Axel”, dijo, por otra parte, en referencia a las negociaciones que lleva adelante el gobernador bonaerense Kicillof para la renegociación de la deuda de la Provincia, y agregó que “está bien lo que está planteando, hay que dejarlo hacer y esperar”, porque “Argentina no quiere entrar en default, pero tampoco pagar a costa de los argentinos”.

Finalmente, Alberto Fernández aseguró que tiene un “enorme respeto” por el papa Francisco, al que considera “un líder moral”, al tiempo que hizo un repaso por lo que será su gira europea (ver página 4), que comienza el 31 de enero en el Vaticano.