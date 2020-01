Otro barrio de La Plata asediado por las moscas y los olores nauseabundos

La invasión de moscas en combinación con olores nauseabundos no es un mal exclusivo del pueblo de Ignacio Correas, ya que esta situación que se potencia con los calores del verano se viene presentando desde hace muchos años en distintas zonas de la localidad de El Peligro.

Así lo denunciaron vecinos del barrio Ruta del Sol que se erige a la vera del kilómetro 47 de la Autovía 2. Según denuncia, los motivos de estos visitantes molestos y peligrosos para la salud y de los aromas insoportables serían los mismo que en Correas: las granjas avícolas.

Por este motivo los habitantes de esta zona rural de La Plata vienen pidiendo controles estrictos y una regulación de la actividad avícola porque consideran que están expuestos a un cuadro de riesgo sanitario.

En sus descipciones coinciden en que "no se puede salir afuera, es asqueroso, las moscas se posan en grandes cantidades en ventanas, mesas, sillas y todo objeto que podamos tener en los patios de nuetros hogares. Y cuando no se meten adentro si no tomamos medidas extremas que consisten en tener las casas completamente cerradas y aisladas".

"Sabemos que esto se debe a las avícolas de la zona que no cumplen con las normativas. Es necesario hacer visible este problema. Es una cuestión de salud pública. Y imposible comunicarse con la Municipalidad", deslizó una damnificada.

Otro vecino de El Peligro que hace algunas semanas planteó la situación de la invasión de moscas sostuvo que “los productores no se preocupan por la salud y no usan los aditivos correspondientes”, al tiempo que pidió que mayor control.

Por este problema en Ignacio Correas se llevó a cabo recientemente el "3er. Festival Nacional de la Mosca" para seguir visibilizando la problemática que arrastra más de 20 años y en prócura de que la autoridades tomen cartas en el asunto.