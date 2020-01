Juicio político: la defensa pide al Senado la absolución

WASHINGTON

Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerraron ayer su sesión final de argumentos en el Senado con un llamado del letrado Pat Cipollone a terminar “aquí y ahora” el juicio político en su contra por las presiones a Ucrania para que investigara a uno de sus rivales políticos, el ex vicepresidente Joe Biden.

Cipollone criticó de manera reiterada el peligroso “juego político” puesto en práctica por los demócratas para sacar al mandatario del cargo.

Previamente, otro de los abogados del mandatario, Jay Sekulow, insistió en que los cargos contra Trump son demasiado endebles como para llevar a cabo un proceso de destitución presidencial basado en una disputa por diferencias políticas. “El umbral para el juicio político no puede ser tan bajo”, afirmó Sekulow.

BREVEDAD DE LA DEFENSA

Con la intervención de ayer, de nuevo marcada por la brevedad, la defensa de Trump puso fin a sus argumentos iniciales.

El sucinto alegato de la defensa contrasta con las prolongadas sesiones de los fiscales acusadores demócratas, encabezadas por el legislador Adam Schiff, quienes expusieron durante largas jornadas que la evidencia era “abrumadora” para destituir a Trump por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Hoy y mañana jueves serán los días en el que el centenar de senadores presentarán sus preguntas por escrito para ser respondidas tanto por los fiscales demócratas como por la defensa.

De este modo, el día clave pasaría a ser el viernes, cuando se sometería a debate, y luego a votación, la propuesta de contar con nuevas evidencias y testigos (entre ellos el ex asesor de Seguridad de Trump, John Bolton), algo considerado una necesidad y deseado por los demócratas, pero a lo que se oponen los abogados de Trump y sus aliados republicanos.

Los republicanos cuentan con mayoría en el Senado de 53 votos frente a 47, por lo que los demócratas necesitarían el respaldo de cuatro senadores republicanos (algo muy poco probable ya que hasta ahora siempre han votado unidos) para rechazar la iniciativa de un juicio rápido planteado por el líder de la mayoría republicana, el senador Mitch McConnell, y conseguir prolongar así el proceso.

NUEVOS TESTIGOS: BOLTON

La presentación de argumentos de la defensa se vio sacudida esta semana por la revelación del ex asesor John Bolton, quien según extractos de un próximo libro filtrados el domingo por el diario The New York Times, afirma que el presidente le comunicó que quería seguir reteniendo la ayuda militar a Ucrania para forzar a ese país a que investigara a Biden y a su hijo, Hunter, por corrupción. (EFE)