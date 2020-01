Pella le dio el primer punto a la Argentina en la ATP Cup

En el modernísimo Ken Rosewall Arena de la ciudad de Sidney (que ayer cerró su techo por el humo de los terribles incendios que suceden en Australia) Guido Pella abrió la jornada para el equipo argentino con una victoria sobre el polaco Kamil Majchrzak por 6-2, 2-6 y 6-2.

El comienzo del encuentro mostró al tenista bahiense muy activo y con un contundente 6-2 cerró el primer parcial ante un tenista polaco que rápidamente se descontroló y cedió el primer chico del juego.

En definitiva, el resumen del primer set Guido Pella estuvo muy certero con su juego desde el fondo en una superficie muy rápida que además tuvo la temperatura como protagonista: 36º y una sensación térmica que superó en el court, los 43º.

El segundo set fue más de lo mismo con un Pella muy activo, no dejando pensar a Kamil Majchrzak ni un segundo. Así ganó el primer game del set pero ahí nomás el polaco solicitó asistencia médica por dolores en su espalda. Y cuando parecía que no volvía al court, no solo volvió, sino que lo hizo en un notable nivel.

Enderezó el rumbo, lo complicó a Pella con tremendas devoluciones y sacó ventajas que a la postre resultaría indescontables para que el argentino viera como el segundo set se le iba por un duro 2-6. Pero en un muy duro tercer set, la balanza se terminaría inclinando por el tenista bonaerense que luchó además de jugar y pudo cerrar el partido con otro 6-2 para darle primer punto a la Argentina en esta novel ATP Cup.

Al cierre de esta edición el Peque Diego Schwartzman se enfrentaba con Hubert Hurkacz, por el segundo punto de la serie ante Polonia.

el resto

Los equipos de Rusia, Bulgaria, Noruega, Canadá y Bélgica vencieron ayer a Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Grecia y Moldavia, respectivamente, en el comienzo de la fase de grupos de la Copa ATP que se desarrolla en Australia, que otorgará puntos para el ranking mundial y 15 millones de dólares en premios.

Vale recordar que en la fase de grupos participan 24 equipos divididos en seis grupos y en cada eliminatoria se juegan dos singles y un dobles. Los individuales se desarrollan al mejor de tres sets con tie-break, mientras que el dobles no tendrán ventaja tras el 40 iguales, y en el último set se define un súper tie-break.​

Los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos avanzarán a cuartos de final, y luego a las semifinales y la final, con sedes en las ciudades de Brisbane, Perth y Sydney.