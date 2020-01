Me verás volver

El 4 de enero de 2019 se concretaba el regreso de Franco Mussis a Gimnasia. Cinco años después de su partida a Europa, en la que tuvo pasos por el Copenhague de Dinamarca y el Genoa italiano, para luego retornar al país para jugar en San Lorenzo, el “Gordo” volvía a vestirse de azul y blanco para ser parte de los conducidos en aquel momento por Pedro Troglio.

Ahora, un año después de aquella presentación en Estancia Chica, el oriundo de Los Hornos atraviesa una pretemporada muy especial, significativa para cada uno de los nacidos en la institución de calle 4. Y es que los próximos seis meses determinarán nada más ni nada menos que el futuro inmediato del Lobo.

Tras una temporada pasada con altibajos, en la que le ha costado encontrar regularidad, el objetivo tanto propio como grupal es mostrar la mejor versión posible para sacar a Gimnasia del fondo de la tabla.

Mucho más maduro y analítico que aquel pibe que irrumpió en el primer equipo en la temporada 2012/2013, el volante se tomó unos minutos para dialogar en exclusiva con este matutino y destacar lo que viene siendo la preparación previa para seis meses fundamentales.

- Arranca una nueva pretemporada en el Club, donde el objetivo es muy claro. ¿Cómo vienen transcurriendo los primeros días en Estancia?

- Sí, arranca un año nuevo, lleno de ilusiones que son muy claras. Tenemos un objetivo, que es dejar a Gimnasia a donde tiene que estar siempre. Es un club muy grande y ese es el objetivo máximo de todos nosotros.

- ¿Cómo lo viste al plantel en este reencuentro?

- Bien, muy bien. Muy metido y con una unión muy fuerte. Es un grupo muy sano y eso es algo fundamental

- ¿Cómo estás vos físicamente después de la preparación personal que venís haciendo desde hace un tiempo?

- Excelente. Con unas ganas bárbaras. No me he ido de vacaciones para priorizar mi puesta a punto y llegar a estar en mi mejor nivel físico. Estuve trabajando todo este tiempo con un profe personal, y lo voy a demostrar en la pretemporada.

- Ya llegó un volante y se mencionan algunos puestos más, por lo que va a haber competencia ahí. ¿Cómo la ves?

- Sí, llegaron jugadores para sumar en el grupo, pero por un fin en común, que es que a Gimnasia le vaya bien. Siempre está bueno la competencia interna, es algo sano y hace que uno busque su mejor versión y pueda potenciarse. Tenemos que aprovechar eso para sacar lo mejor de cada uno.

- Tuviste un 2019 algo irregular, pero terminaste dejando una muy buena imagen en el último partido con Central Córdoba en el Bosque, ¿ese es el Franco Mussis que querés ser? ¿Y qué hace falta para que seas “ese” Mussis?

- Sí. La verdad que los últimos dos partidos me sentí muy bien porque hacía un mes y medio que venía entrenando con mi profe en doble turno. Mi objetivo personal es poder tener regularidad. Soy muy autocritico y sé que puedo dar muchísimo más. Esa es mi meta en este momento.

- Sos muy autocrítico con tu juego, ¿te sentís un poco deuda en este nuevo paso por la institución?

- No, en deuda no. Pero sí quiero estar impecable en todo aspecto para demostrar adentro de la cancha lo que siento por este Club. Estoy con muchísimas ganas y eso es lo importante.

Sonriente, fiel a su estilo, Franco Mussis deja el predio de Abasto saludando a los presentes, pero sabiendo que hoy estará allí nuevamente, buscando su mejor forma para ganarse un lugar dentro de la cancha.

volver a ser

Desde su regreso hace un año atrás, Franco Mussis ha mostrado altas y bajas, con su punto máximo de inflexión en el gran triunfo en Rosario frente a Newell´s en el marco de la pasada Copa de la Superliga.

En aquella tarde, el Lobo, que comenzaría perdiendo 0- 1 y además sufriría la expulsión de Lorenzo Faravelli, se recuperaría en el complemento de la mano de una gran tarea del volante, acompañado por Santiago Silva y Jan Carlos Hurtado, también vitales en la victoria.

Sin embargo, la realidad es que el “Gordo” no había podido repetir aquella gran tarea hasta el último partido ante el Ferroviario, en el que ingresó desde el banco y resultó clave para el triunfo Tripero. El volante estuvo muy fino con la pelota y colaboró para que José Paradela no tuviera que retroceder tanto para hacerse de la misma.

Ahora, su idea es sostener una regularidad que le permita ser opción dentro de un equipo que cuenta con caras nuevas y que necesitará de lo mejor de cada uno para dejar atrás un presente alarmante. El contexto es complejo, pero Mussis se muestra optimista frente al mismo, fiel a su estilo.