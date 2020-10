Sin cambios de Gabinete y alianza firme con Cristina

Después de una semana de fuerte rumores sobre diferencias internas que impactan de lleno sobre el Gobierno, el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguraron ayer que “no hay tensiones” en el seno del Frente de Todos, reafirmaron su convicción de que la “unidad” es la clave para enfrentar la crisis causada por la pandemia de coronavirus y reivindicaron la idea de seguir fortaleciendo el proyecto colectivo de gestión para que los sectores “conservadores” no vuelvan al poder.

El presidente fue más allá y dijo que no tiene previsto “por ahora” hacer cambios en el Gabinete y les envió un mensaje a los aliados que le piden que tome “distancia” de Cristina Kirchner.

“Por ahora no tengo previsto cambios en el gabinete. Creo que el gabinete ha hecho un trabajo impresionante. La angustia que nos causa la pandemia no nos deja ver lo que hemos hecho”, aseguró en una nueva entrevista que concedió al portal El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky.

Y advirtió también: “Está equivocado” quien pretenda poner distancia entre él y la vicepresidenta.

Subrayó, en ese sentido, el hecho de que la celebración del Día de la Lealtad, el próximo 17 de octubre, es de “todos” los peronistas y advirtió: “Si alguien está pensando hacer un acto para que yo tome distancia de Cristina, se equivoca, porque no lo voy a hacer; lo que más necesitamos es estar unidos”.

“Creo en los proyectos colectivos. En este tiempo me ha tocado a mí estar al timón, pero soy parte de este proyecto. Una vez me fui, dos veces no me voy”, aseguró Fernández y recomendó que cualquiera que busque “fortalecer al Gobierno” deberá hacerlo fortaleciendo “a todos”.

Insistió con que éste es su “último proyecto para que todos juntos no permitamos que el conservadorismo nunca más vuelva a hacerse cargo de la Argentina” y graficó: “Si hay algún compañero en la CGT que piensa que la solución es tirar a otro compañero o compañera por la ventana, conmigo no cuenten, porque aquí hacemos falta todos”.

Incluso, comentó que el dirigente Roberto Lavagna, quien no integra el FdT, le dijo que era “muy importante” que él y su vicepresidenta estén “muy unidos”, con un “análisis muy parecido” al suyo. “Eso no quiere decir que Cristina y yo pensemos exactamente igual en todo, pero en lo básico y en el compromiso central no tenemos ninguna fisura”, explicó Fernández.

Por otra parte, en medio de los tironeos por la disparada del dólar, el Presidente negó de plano que existan diferencias entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, sobre las medidas para contener la crisis cambiaria. “No hubo posiciones divergentes sino debates, nos oímos, tomamos una decisión y la cumplimos. El que tiene la última palabra sobre la decisión a tomar es el ministro de Economía. Tiene que haber una cabeza que defina y es quien tiene la capacidad de definir la macroeconomía”, sostuvo dándole la derecha al titular del Palacio de Hacienda.

Opinó que “el problema central es que hay como varios valores del dólar, la gente termina confundida y los medios inducen a pensar más en el dólar blue”.

En tanto, en declaraciones radiales, Cafiero aseguró que el FdT está alineado detrás del Presidente, se comprometió “a la unidad en la diversidad” y consideró que sería injusto, luego de ganar las elecciones con esa consigna, “volver a una visión hegemónica” del espacio.

“Promovemos el diálogo y el debate político, ahora hay cuestiones que planteamos que hay que discutirlas puertas adentro, para no darle de comer a esa parte de la oposición que lo que busca es dividirnos”, sostuvo Cafiero.

En ese marco fue taxativo: “No hay internas adentro del Frente de Todos. Está vigoroso, trabajando con una agenda amplia, y sobre esa agenda hay opiniones distintas, pero no tienen ese volumen, no está en tensión el Frente de Todos. Pensar que el FdT está en tensión y Juntos por el Cambio no, cuando se espiaban entre ellos, es una vara bastante inequitativa”.

Consideró además que “hay cierta comidilla de editorialistas políticos” porque “les rinde más hablar de crisis y conflictos” como parte de su “modelo de negocios”, pero repitió que “no hay tensiones reales”.

Además, el jefe de Gabinete cuestionó a los referentes de Juntos por el Cambio que promueven la marcha de hoy (ver pág. 5) en contra del aislamiento obligatorio, algo que ha ocurrido -con variadas consignas- los últimos feriados nacionales, con protestas en el Obelisco y en otros puntos del país. También apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri.

Otros temas

“No avalo la toma de tierras, pero el derecho penal no arregla un problema social acuciante al que hay que darle respuesta, con la urbanización de tierras fiscales y la construcción de viviendas para esa gente. La respuesta no es sacarlos a palazos con un juez y un policía. es un acto desesperado ante una sociedad que no está dando respuestas”, opinó, por otra parte, el presidente Fernández.

Sobre Venezuela, dijo: “Me dolió tanto tal cómo se plantearon las cosas con el tema del gobierno de Venezuela. Además no tiene que ver con nuestra historia de compromiso con los derechos humanos es de siempre”. Y sobre el traslado de jueces, advirtió: “Evidentemente la Corte también debería leer que los tribunales inferiores no están pensando como ellos”.

