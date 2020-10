Cómo funciona y qué comprar en "Correo Compras", la tienda virtual que presentó el Gobierno

El Gobierno presentó el "Correo Compras", una plataforma que funcionará como una tienda virtual del Correo oficial y que buscará darle pelea al gigante de Mercado Libre.

Según se precisó, Correo Compras es la nueva tienda virtual del Correo Oficial y buscará conectar productores y consumidores, sin intermediarios, con precios accesibles, y con envíos a todo el país, a través de la web www.correocompras.com.ar

De esa forma, la plataforma funcionará como una vidriera virtual, donde productores regionales o distribuidores oficiales de marcas pueden poner en venta sus productos y, al mismo tiempo, aprovechar la capacidad logística de Correo Argentino para hacerlos llegar a cualquier rincón del país.

"Correo Compras ofrece una solución integral para comprar productos de una forma fácil, rápida y segura, a menores costos que los del mercado y con servicio de entrega a todo el país", destacaron desde el Gobierno. En ese plano, se consignó que el sitio ya cuenta con más de 1.000 productos publicados, de diversos rubros: alimentos, limpieza, cuidado personal y tecnología. Entre ellos, productos de primeras marcas como LG, Samsung, Phillips, Dell, Unilever, Arcor, Molinos, Energizer, Melisam, Regional Trade, entre otras.

Además, la plataforma adhiere a los programas del Gobierno Nacional de Precios Cuidados, Ahora 12, Ahora 6 y Ahora 3, y cumple los valores establecidos de Precios Máximos.

La presentación, que estuvo a cargo del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), y de la misma también participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y la presidenta de Correo Argentino, Vanesa Piesciorovski.

Cafiero instó hoy al sector empresarial a "dejar atrás" las dicotomías y "sacar entre todos el país adelante", durante su discurso de presentación de la plataforma. "Vamos a coincidir en esto Estado y empresarios: acá no existe más lugar para las dicotomías, o las peleas que ya quedaron atrás", afirmó resaltó. Además agregó que "no existe un Estado sin empresarios y empresarias" y que "no existen empresarios y empresarias sin un Estado. Tenemos que entre todos sacar el país adelante".

Por su parte, Kulfas destacó la "aceleración de la agenda digital" que impuso la pandemia de coronavirus.