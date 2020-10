Más de 40 millones de contagios en el mundo por coronavirus y nuevas restricciones en Europa

Más países de Europa cerraron hoy bares y restaurantes, impusieron toques de queda y limitaron reuniones, en un desesperado intento por frenar una segunda ola de coronavirus que tiene en vilo al continente y que llevó la cifra global de casos a superar los 40 millones desde la aparición del virus, a fines de 2019.



La cifra global de casos de coronavirus superó hoy los 40 millones, con un incremento sostenido motorizado por un recrudecimiento de la enfermedad en Europa, informó la Universidad Johns Hopkins.



Según la base de datos de actualización permanente de la universidad de Estados Unidos, el planeta acumulaba ya 40.076.184 casos.



Se estima que la cifra real de casos en el mundo es mucho mayor, ya que la capacidad de testeo varía mucho de un país a otro y muchas infecciones son asintomáticas.



En la última semana hubo más de 2,5 millones de nuevas infecciones, una cifra inédita desde el inicio de la pandemia.



Estados Unidos India y Brasil son por lejos los países con mayor número de contagios, con 8,17 millones, 7,55 millones y 5,23 millones de positivos respectivamente, y entre los tres acumulan más de la mitad de los casos globales.



América Latina, que cuenta con unas 380.000 muertes, sigue siendo la región más afectada en el mundo.



Pese a estas cifras, Bolivia pudo celebrar sus elecciones presidenciales,a un año del golpe de Estado que sacó del poder al líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.



Asimismo, México -que contabiliza 851.227 casos y 86.167 muertes- llevó adelante los comicios en los estados del Hidalgo (centro) y Coahuila (noreste), pese al rebrote en tres estados que se habrían esparcido a otros cuatro y que volvió a poner al país en máxima alerta, bajo la amenaza de una inminente segunda oleada de la enfermedad, agravada por una prolongada crisis sanitaria.



No obstante, el incremento de las últimas semanas obedeció sobre todo a una fuerte segunda ola de la enfermedad que se extiende por toda Europa, donde ya hay más de 250.000 muertos y la situación no cede.



Por esa razón, cada vez más Gobiernos europeos volvieron a imponer restricciones, que van desde el cierre de bares y restaurantes, hasta cercos perimetrales, como es el caso de la región de Madrid, y toques de queda nocturno, como comenzaron a implementarse en Bélgica y París.



En todo el mundo hay más de 1,1 millones de muertos desde que el virus fue detectado por primera vez a nivel mundial en China, a fines de 2019, y solo la semana pasada, en Europa murieron más de 8.000 personas.



A partir de hoy, los cafés y restaurantes de Bélgica permanecerán cerrados durante cuatro semanas para intentar frenar el aumento de contagios en el país de 11,5 millones de habitantes, que tiene 192.000 casos y más de 10.000 muertos, y una de las mayores tasas de mortalidad por Covid-19 del mundo: 90 muertes por cada 100.000 habitantes, informó la agencia de noticias AFP.



El toque de queda nocturno se inauguró el sábado en París y la medida se extendió a Eslovenia que, al ver que los contagios se habían duplicado en una semana. En esas zonas se anunció que los ciudadanos no podrán circular entre las 23 y las 6 del día siguiente.



En Reino Unido, Gales anunció que instaurará un confinamiento de dos semanas a partir del viernes por lo que sus tres millones de habitantes deben quedarse en casa para frenar esta segunda ola.



En España, la ciudad de Burgos seguirá los pasos que tomó hace unas semanas la región de Madrid y pasará la noche del martes al miércoles a ser una más en adoptar un cierre perimetral y sus 175.000 habitantes no podrán salir ni entrar de la localidad, salvo para ir al trabajo o al médico. La capacidad de gente en comercios y restaurantes se verá restringida.



En tanto, en la hasta ahora relativamente poco afectada Suiza, el uso del tapabocas será obligatorio en lugares cerrados, luego de que las infecciones aumentaron en un 146%.



Italia, que parecía haberse librado de la segunda ola, también impuso restricciones a partir de hoy en bares y restaurantes, actividades deportivas o ferias populares, luego de que se registrara a principios de mes una importante alza de contagios.



Rusia informó hoy un récord de 15.982 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que otras 179 personas murieron por la enfermedad en el mismo periodo, lo que suma un total de 1.415.316 contagios y 24.366 muertes.



Al otro lado del mundo, la ciudad australiana de Melbourne empezó a salir progresivamente de un confinamiento de más de cien días este fin de semana, al igual que Israel.



Irán, el país más afectado por la pandemia en Medio Oriente, registró hoy 337 muertos, una cifra récord de fallecidos.