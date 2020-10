Real Sociedad y Villarreal lideran en silencio La Liga

Villarreal, en silencio y sin hacer ruido, se trepó ayer a la punta de la Liga española, que comparte con Real Sociedad, tras derrotar a Valencia por 2-1, como local, en el derby de la Comunidad Valenciana.

Con los argentinos Gerónimo Rulli (ex Estudiantes), Ramiro Funes Mori y Juan Foyth (otro ex albirrojo y por primera vez en el banco de suplentes), el equipo de Unai Emery se impuso por los goles de Paco Alcácer, de penal, y Dani Parejo, mientras que Gonçalo Guedes descontó para Valencia.

Por el triunfo en el derby, el Submarino Amarillo alcanzó el primer lugar de La Liga con 11 puntos pero con la salvedad de que tiene un partido más que los principales escoltas Real Madrid y Getafe.

Por su parte, Betis, con el volante Guido Rodríguez de titular, perdió con Real Sociedad por 3 a 0 como local y desperdició la chance quedar como único puntero. El club de San Sebastián obtuvo el segundo éxito en fila para ubicarse en lo más alto del torneo.

Elche, en tanto, venció a Alavés por 2 a 0 como visitante. El equipo dirigido por Jorge Almirón tuvo a Iván Marcone y Juan Sánchez Miño como titulares, además del ingreso de Guido Carrillo (ex Estudiantes), mientras que Rodrigo Battaglia jugó de entrada para Alavés.

GRAVE LESIÓN DE CALLERI

El delantero argentino Jonathan Calleri sufrió ayer una lesión en el ligamento de la rodilla derecha durante el empate de Osasuna ante Eibar 0-0. El ex All Boys y Boca tiene afectado el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y en las próximas horas se someterá a estudios médicos. Calleri fue titular junto a Facundo Roncaglia (ex Boca) pero fue reemplazado a los 32 minutos del primer tiempo.

El parte médico del club detalló que de acuerdo a la primera revisión Calleri tiene afectado el ligamento lateral interno de la rodilla derecha pero se someterá a una resonancia magnética para precisar el alcance de la lesión.