El video viral de una médica que critica el proyecto de ley sobre contratación de vacunas contra el coronavirus

Un video de una médica clínica de Bahía Blanca que se identificó como Pamela Mas (matrícula provincial 2858) se volvió viral en las últimas horas al asegurar que el proyecto de ley aprobado hace tres semanas en Diputado sobre las condiciones de contratación de vacunas contra el coronavirus "tiene dos puntos graves". Según apuntó, el mismo "establece confidencialidad" sobre los componentes de la vacunas y en ese sentido "establece inmunidad legal a los laboratorios" para el caso de que las dosis tengan "efectos adversos".

En la filmación la profesional señaló que "hace dos semanas se debatió en Diputados un proyecto de vacuna obligatoria contra el Covid-19. Acá en Bahía Blanca ningún medio habló al respecto. pero este proyecto que se votará en dos semanas tiene dos puntos extremadamente graves que fueron denunciados, por ejemplo, por la Red Federal de Derecho a la Salud, un grupo de abogados, que la semana pasada mando un documento al Senado".

Para la médica el proyecto "viola tratados de bioética internacionales, por ejemplo la Declaración de Helsinki; viola nuestra ley de Derecho al Paciente Nº 26529, que menciona que los pacientes tienen derecho al consentimiento informado".

En ese sentido, dijo que "los puntos graves que menciona la ley son que: los laboratorios pueden obviar contar los excipientes de la vacuna, esto es la confidencialidad de los excipientes, o sea, pueden inyectarnos cualquier cosa que no lo sabemos".

"Por otra parte nuestros gobernantes le otorgan a estos laboratorios inmunidad legal en caso de que haya efectos adversos propiciados por la vacuna. Es decir, si a mi me agarra un cáncer de acá a tres años provocada por esa vacuna el laboratorio no me paga, me paga el estado, o sea, lo pagamos vos y yo", señaló.

"Esto es grave y no se está dando a conocer como tampoco se dan a conocer las denuncias de los colegas sobre los posibles efectos adversos. No se dan a conocer estas clausulas antiéticas de la ley, mucha gente quizá no sabe que se está tratando esta ley. Hay conflictos bioéticos y de industria muy graves y hay que saberlo", afirmó.

En el video la médica sostuvo que "nosotros no vamos a poder ir a Buenos Aires al Congreso a manifestarnos, pero sí es importante que se sepan. Y está bien que tengan dudas sobre la seguridad de esta vacuna, porque si se hace tan rápido y se hace un proyecto de ley que viola tratados de bioética, uno puede tranquilamente dudar de lo que está pasando".

"Tal es así que la semana pasada Perú ya le dijo que no a AstraZeneca, uno de los laboratorios que está ensayando. Aconsejo que en vez de ver las estadísticas se contacten con medios no oficiales", dijo.