Un vecino fue atacado por feroces perros en el Bosque

Paulo Amaro Pérez es un platense de 57 años habitué a las actividades físicas al aire libre. Generalmente prefiere las primeas horas del día y uno de sus lugares predilectos es el Bosque. El fin de semana último, a la altura del ex Zoológico, ni bien había comenzado con una caminata alrededor de ese circuito deportivo y recreativo, se le acercaron dos perros de tamaño mediano y lo atacaron ferozmente. Como consecuencia de la arremetida sufrió severas mordeduras en el brazo derecho y en la mano, por lo que recibió atención médica y se sometió a un tratamiento contra la rabia.

En diálogo con EL DIA, al recordar el dramático hecho, que ocurrió el domingo pasado, el hombre contó que “soy habitué del Bosque para caminar y correr. Generalmente hay perros, se los ve que andan, pero lo del domingo fue terrible. Me atacaron. Fue donde está la Gruta, dos perros, uno negro y otro marrón”. “Se me acercaron, los tenía encima, entraron a ladrar y ladrar, y en un momento se me vinieron encima”, relató.

Teniendo en cuenta la ferocidad del ataque y las secuelas que sufrió, dijo que “la saqué barata”. Se imaginó que no estuvo muy lejos de que le mordieran el rostro o las piernas, lo que hubiera sido más grave ya que tenía pantalón corto. “Por suerte tenía un buzo puesto, grueso, de buena tela. Así y todo me arrancaron un pedazo”, describió.

Luego de las mordidas contó que fue asistido por personal del ex Zoológico platense.