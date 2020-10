Golpeados por la crisis, los colegios privados tampoco recibirán ayuda para los sueldos

No para de crecer la preocupación en los colegios privados / Télam

A la crisis por alta morosidad en el pago de las cuotas, la demora en la ayuda extraordinaria, la ralentización en la matriculación para el próximo ciclo lectivo y la falta de un horizonte para el retorno a las clases presenciales, ahora a los colegios privados se les sumó el corte en el auxilio para pagar los salarios, porque quedaron afuera de la Ayuda para el Trabajo y la Producción (ATP) 7 y se vislumbran más cierres de servicios educativos, recortes en los niveles y secciones educativas y con ello pérdida de fuentes laborales de docentes y no docentes.

La noticia fue ratificada por el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), Martín Zurita, quien dijo que el sector “está muy desconcertado” tras conocerse que no recibirá ayuda estatal para pagar sueldos y anticipó que “el año que viene entre docentes y no docentes podrían perderse más de tres mil puestos de trabajo”.

“Es un golpe durísimo y podría afectar gravemente a muchos colegios, que en un 40 por ciento está endeudado”, explicó el dirigente.

“Si bien el ATP 7 incluye a las escuelas de gestión privada, lamentablemente se nos considera un sector que está entre los no críticos con lo cual sólo habilita a la posibilidad de solicitar un préstamo con garantía estatal, con 3 meses de gracia y 12 cuotas fijas para devolverlo. En los meses anteriores, el estado abonaba parte de los sueldos”, indicó.

“Los ATP era una ayuda del Estado, que incluso no la recibían todas las escuelas. Hay mucha preocupación, especialmente en los jardines maternales y en las instituciones que no tienen subsidio”, aseguró Zurita.

De hecho, desde AIEPBA junto a la JUNEP (Junta Nacional de Enseñanza Privada) se presentó una carta al gobierno nacional y en especial al ministro de Educación, Nicolás Trotta, para que interceda y la medida se revierta.

“Es un momento muy malo, con ingresos bajos y con una merma en la matrícula del año próximo, entre otros problemas. La situación es muy grave”, agregó el directivo de Aiepba.

“Nos encontramos sorprendidos con los términos del DA 1954/2020, en donde se excluye a la Educación Privada de percibir la ATP, declarándola Actividad No Crítica, consideramos, sin duda que se trata de un error de apreciación, el mismo que en un comienzo pudimos sortear con su participación y comprensión”, dice la carta dirigida al ministro Trotta que lleva la firma Mónica Espinosa, presidente de Aiepba.

“Consideramos urgente revertir nuevamente este concepto por cuanto las escuelas de gestión privada, que son Pymes sin duda, se hallan en un estado de crisis e inminente cierre en muchos casos. Sabido es que nuestro personal docente, el 80 por ciento de nuestra erogación presupuestaria, se está trabajando en un alto grado de participación y compromiso, teniendo hoy las escuelas de gestión privada, un escaso porcentaje de alumnos que no se han conectado a las clases virtuales, índice éste de la preocupación de las entidades educativas privadas para que los aprendizajes sigan siendo sostenidos, no obstante las familias de nuestros alumnos no han abonado sus aranceles con la regularidad esperada ya que la crisis y caída económica ha golpeado muy duramente a la clase media argentina como todos lo sabemos, generando una morosidad entre 60 y el 70 por ciento”, agrega

La carta puntualiza también que “si bien un importante porcentaje de los colegios privados recibe aportes estatales, mal llamados subvenciones, pocos son los establecimientos que reciben el 100 por ciento, y así todo estos deben disponer de personal de maestranza, limpieza y administrativo cuyos sueldos se hallan a cargo de los propietarios de los establecimientos. Por otra parte, estos colegios con aporte tienen una cantidad considerable de cursos, divisiones y/o cargos sin aporte.

