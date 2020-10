Un año sin “Bocacha”: esperan por una prueba esencial

Hoy al mediodía, a la mesa en la que se sentarán Mónica, Leonardo y Eve, le sobrará una silla.

Un año atrás, ese lugar lo ocupó por última vez Nicolás Pérez Gatti. Tenía 19 años y hacía unos meses que había comenzado a trabajar de repartidor en una pizzería de Barrio Jardín, a pocas cuadras de su propio domicilio en Villa Ponsati. El 5 de octubre de 2019 se levantó preocupado porque a la noche tenía que asistir al casamiento de su suegra con Camila, su novia. El traje color gris escogido no terminaba de convencerlo. Una mancha rebelde complicaba aún más la situación, hasta que salió al rescate su abuela. La mujer, ducha con la aguja y el hilo, le “metió mano” para que saco y pantalón vistieran a la perfección.

“Bocacha”, como lo conocían sus amigos en el barrio, dejó que su hermana y mamá eligieran el color de la camisa; él hizo lo propio con el moño.

De ese sábado sus padres recuerdan algunos detalles particulares. Por ejemplo, que Leonardo, su papá, se levantó temprano para arreglar la moto de Nico. El viernes el chico le había propuesto cambiar de rodados, “pero a la mía no le andaban bien los frenos y le dije que no. En ese momento pensé ‘se me pega un palo seguro’ y preferí cambiar las baterías y tocarle un poco el carburador a la de él”, le contó ayer a EL DIA. El arreglo provisorio funcionó, al menos hasta que un mecánico pudiera verla. El trabajo de ese día y la asistencia a la boda estaban, de momento, asegurados.

Una bala calibre 9 milímetros en la cabeza cortó con el filo de la muerte todos los sueños y el camino que Nicolás Pérez Gatti tenía por delante. Lo mataron por 500 pesos y, casi con seguridad, para sacarle la moto. Estaba entregando un pedido (que constaba de una pizza grande de calabresa, media napolitana y tres fatay) en 81 entre 116 y 117, cerca de su casa, de la pizzería, de su familia y de sus amigos.

Falleció irremediablemente en la madrugada del 6 de octubre. A un año del hecho, quienes lo conocían organizaron una vigilia en su memoria que comenzará a las 16 horas. “Queremos algo sin ruido, sin bombos, que no sea una marcha. Con carteles y banderas, para recordarlo”, explicó Mónica, su mamá.

El lugar escogido es la esquina 121 y 77, a metros del inmueble en el que sus progenitores y su hermana mayor lo vieron antes del ataque. En esa cuadra en la que Bocacha jugó de pequeño, también planean pintar un mural con su rostro.

Una vecina les donó el espacio y con rifas comprarán el material y la pintura para revocar la pared y luego dibujar la obra.

La cuarentena retrasó todo, desde los encuentros para rememorar a la víctima hasta lo más importante: la Justicia por el crimen.

LIBRES Y CON CAUSAS

Unos minutos antes de las 22, Carina (41) y Javier (49) escucharon el estruendo de un arma que venía de la calle, donde el delivery esperaba el vuelto que le iba a alcanzar la mujer. Ella había vuelto a entrar a la casa justo cuando dos sujetos en moto abordaron al repartidor.

Javier intuyó de qué se trataba y lo comprobó al salir: el empleado de la pizzería “La Italiana” yacía tirado en el asfalto sobre un charco de sangre. La Honda Wave había quedado sobre su cuerpo, todavía encendida. El hombre la apagó y llamó al 911.

Testimonios e imágenes que filmaron las cámaras de seguridad apostadas en ese sector de Barrio Jardín, ubican a los autores del homicidio en otros hechos. Un testigo habló de “una moto 110”, de un conductor delgado, “de entre 20 y 30 años, con una chalina negra y blanca que le tapaba la cara, campera y gorra oscuras”. Dos menores serían detenidos y luego puestos en libertad.

La fiscal Sabrina Cladera apeló el fallo de la jueza del fuero de Menores, a cargo de la causa, que los envió a su casa una semana después de ser aprehendidos por considerar insuficiente las pruebas.

Cristian González, abogado de la familia, detalló que “la causa se encuentra con la IPP avanzada y a la espera de que se desarrolle una prueba de vital importancia, una pericia de ADN sobre el buzo secuestrado a uno de los imputados, con una mancha de sangre para determinar si la misma pertenece a Nicolás Pérez Gatti”.

Ese examen, prosiguió, “había sido dispuesto antes de la entrada en vigencia de la cuarentena, todavía no se hizo por el aislamiento obligatorio y no hay una fecha prevista para su realización. Entendemos que es esencial que se haga de forma urgente para determinar la culpabilidad de los presuntos autores. Asimismo, afirmó que “hay elementos suficientes como para tenerlos detenidos”.

Mónica, por su parte, apuntó: “Yo lo que espero es que se resuelva todo lo antes posible y que estén presos los que tengan que estar presos. Que paguen por lo que hicieron. Tengo la esperanza de que eso ocurra, pero está tardando y con esto de la pandemia, más todavía, se frenaron muchas cosas”. Los dos sospechosos “siguen haciendo de las suyas, siguen robando por la zona (ambos viven cerca de la escena del crimen). Hay videos de los comercios en los que se los ve que entran a robar como si nada, se ríen de todo, no les importa nada”, lamentó Leonardo.