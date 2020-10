“MasterChef Celebrity”: en su debut pasó por arriba al “Cantando”

El éxito de “Bake Off” fue inesperado: casi nadie se acordaba que el reality de pastelería iba en realidad por su segunda temporada, y el propio canal pateó el estreno de la temporada grabada en 2019 hasta 2020. El resto es historia: en el inicio de la cuarentena, días de estricto confinamiento y deseo de ver algo en la tele que no sean noticias de enfermos y muertos, el reality se convirtió en la gran sensación televisiva de 2020.

Telefé tomó nota, y redobló la apuesta. Con gran ingenio, decidió poner al aire con velocidad otro reality culinario, una nueva edición del siempre rendidos “MasterChef”, con varias temporadas al aire del canal, pero con un agregado: los participantes son famosos.

El lanzamiento fue con bombos y platillos: aprendiendo la lección de “Bake Off”, que comenzó a emitirse a deshoras y sin presencia en las redes y de golpe se convirtió en el fenómeno tuitero del fin de semana, “MasterChef Celebrity” no solo ocupará cinco días del prime time de Telefé, sino que además cuenta con una “host digital”, encarnada en la influencer Flor Vigna, que conducirá “MasterChef a la carta” con entrevistas, invitados, juegos y desafíos en las redes de @MasterChefargentina y de @telefe, todos los domingos en la previa de la Gala de Eliminación. Además, estará a cargo de los contenidos digitales exclusivos del programa, compartiendo todo lo que no se ve de los participantes y el detrás de escena de la competencia, en las redes. La idea es clara: en estos tiempos donde la televisión necesita reinventarse para no morir, la convergencia entre el aire televisivo y el rebote en las redes comienza a ser clave para acaparar la evasiva atención de los espectadores.

“MasterChef Celebrity” irá de lunes a jueves a las 22.30 y los domingos a las 22

Esta primera temporada de “MasterChef Celebrity” comenzó anoche, con Moldavsky, Federico Bal, El Polaco, Iliana Calabró, Claudia Villafañe, El Turco García, Analía Franchín, Boy Olmi, Patricia Sosa, Mono de Kapanga, Victoria Xipolitakis, Ignacio Sureda, Sofía Pachano, Belu Lucius, Leticia Siciliani y Rocío Marengo (sorpresa: acaba de ser finalista en “MasterChef Chile”) como participantes, persiguiendo el gran premio: un millón de pesos (que no parece tanto para un programa que ocupará el prime time televisivo en estos tiempos devaluados) y un año de clases en la escuela de cocina de Mausi Sebess.

La competencia, que irá de lunes a jueves a las 22.30 y los domingos (día de eliminación) a las 22 en el canal de las pelotas, cuenta con Santiago Del Moro como conductor, quien pasadas las 22.30, al término de la telenovela turca “Fuerza de mujer” (uno de los tantos enlatados del canal, que hace rato no produce ficción propia y que aún así, o quizás por eso, se mantiene como líder de la pantalla) realizó una presentación cortita y efectiva para ir a los bifes: la competencia culinaria.

Los protagonistas ingresaron, se presentaron (Claudia Villafañe dejó en claro su timidez: “Las luces... esto no es lo mío. Pero la cocina, un poco más”, avisó) y luego se introdujo a los jurados: Donato de Santis (jurado “MasterChef” 2014-2016), Germán Martitegui (jurado “MasterChef” 2014-2016) y Damián Betular (jurado “Bake Off”).

Martitegui, rápidamente, se puso en el rol del “policía malo”: “Conmigo ser celebridades no les va a servir de nada”, disparó ni bien iniciada la contienda, y les avisó a los participantes que “sean lo más humildes posible. Tienen que escuchar. A partir de ahora, la presión solo va a ir en aumento”.

En las presentaciones, además de aparecer el malo de la película, emergieron algunos de los que asoman como favoritos del público: Boy Olmi ya se planta como el chef cargado de misticismo y espiritualidad, reflexivo y con sorpresivo conocimiento culinario. El actor calificó al hecho de participar en “MasterChef” en tiempos de pandemia “como ser invitado a una fiesta de 15 en medio de un bombardeo”.

Claudia dejó en claro su timidez: “Las luces... esto no es lo mío. Pero la cocina, un poco más”

También emergió el personaje del Mono de Kapanga, un rústico culinario que sin embargo promete sorprender por humildad y un aferrarse a los placeres simples de la vida, que se animó a participar para “salir de la zona de confort”. El mejor momento de un show que comenzó un poco tenso y sin dinámica fue cuando les pidieron a los participantes que se quiten los anillos y pulseras: el Mono, claro, lleva todo tipo de adornos y joyas, algunas muy significativas, y contó que la última vez que le sacaron las pulseras fue cuando fue preso después de un Quilmes-Ferro.

LA PRIMERA COMPETENCIA

Terminadas las presentaciones, fue la hora del primer desafío: los concursantes tomaron cucharas de madera de un recipiente. Dos cucharas tenían un mango de color, que designó a los dos capitanes. Cada uno eligió a tres participantes (el resto se fue a casa: volverá esta noche) y entre los cuatro participantes tenían que crear un menú de cuatro pasos (cada uno, un plato).

Los capitanes designados fueron Fede Bal y Claudia: Fede llamó a Boy Olmi, el Mono y Sofía Pachano, y Claudia, curiosamente, al Polaco (¿un ex romance de su hija Gianinna?), Nacho Sureda y Belu Lucius. Una vez decidido el menú, los participantes corrieron por el mercadito armado en el estudio aunque, claro, con los barbijos puestos, no es cuestión...

Martitegui se puso en el rol del “policía malo”: “Conmigo ser celebridades no les va a servir de nada”

El equipo de Bal tuvo como punto bajo a su propio capitán, que se puso a pelearse con Martitegui: el Carmencito, sabemos, es un contestador, quien, para colmo, no solo osó responderle al chef, sino que encima se confundió el plato que quería hacer: dijo que cocinaría una focaccia, y presentó una bruschetta.

“No entiendo por qué Germán me reta todo el tiempo. Qué formas que tiene”, se quejó Bal, aunque quizás Martitegui tenía algo de razón, teniendo en cuenta la confusión del ex campeón del “Bailando”.

Bal hizo la entrada, el Mono el plato principal, un lomo con papas que sorprendió a De Santis, aunque Martitegui le dijo que “no va con vos” (“la pilotee”, se río el cantante de Kapanga), Boy Olmi le puso mucha delicadeza con un cuscus más que aprobado por el jurado, y Sofía Pachano preparó un sabayón con peras al vino que también cautivó a los encargados de juzgar los platos.

Luego llegó el turno del equipo rojo. Claudia hizo la entrada, una bruschetta que “enojó muchísimo” a Martitegui (“sé que cocinás mucho mejor que esto”). El Polaco apostó por la sencillez con un arroz con pollo, “un plato honesto y digno”, dijo De Santis; y Martitegui, sorpresa, terminó emocionado. Nacho Sureda, que se mostraba con mucha confianza, terminó haciendo escupir a los jurados. Belu tuvo numerosos problemas (y ni siquiera sabía el nombre de la batidora) y lo que iba a hacer una tarta de postre se convirtió en un shot dulce: chocolate blanco con frutos rojos en una copita.

Los jurados eligieron ganadores de la prueba al equipo de Fede Bal. Pero el gran ganador era Telefé, que vapuleó a su rival, el “Cantando” de El Trece: “MasterChef Celebrity” midió en su primera noche más de 14 puntos de rating de promedio, duplicando al reality de canto del canal del solcito y registrando una marca altísima para la tevé abierta en cualquier circunstancia, y más para las once de la noche.