Crece el interés por las casaquintas para el verano pero casi no hay oferta

El coronavirus no sólo puso en una larga “impasse” distintos aspectos de la vida cotidiana, también tronchó, en muchos casos, las acostumbradas vacaciones en la Costa que podían proyectarse para los próximos meses. Cobró, a raíz de la pandemia, mucho más vigor que años anteriores, la opción de alquilar una casaquinta por la zona. Las familias que se adelantaron en la búsqueda y el cierre de la operación, ganaron; las que para esta altura no se decidieron, tendrán que esperar para ver si vuelve a abrirse la oferta: ahora no hay casi nada disponible.

Por lo general, la gente comienza a planear su descanso anual en octubre. Ese es el mes clásico en que se suele hacer la escapada de fin de semana para reservar en algún balneario del Atlántico, y es también el mes en que se empiezan a buscar casaquintas. Este año, dadas las extraordinarias circunstancias, la iniciativa se adelantó y ya entre julio y agosto los potenciales inquilinos temporarios se largaron a consultar. Había poco, pero ese poco se alquiló y ahora no queda casi nada.

“Lo que pasa es que la mayoría de los propietarios son familias que viven de manera estable en ese lugar y que aprovechan los días que salen de vacaciones para sacar un dinero con sus casas. Este año, empezaron las consultas en agosto, y ahí nomás se alquiló todo. Hay más demanda que de costumbre, pero no hay oferta. Ahora hay que esperar un poco a ver si se habilitan otras propiedades para el alquiler en los meses de verano”, puntualizó Álvaro Urquiza, quien se dedica a las operaciones inmobiliarias en la zona norte de La Plata.

Puntualmente, el negocio del alquiler de casaquintas navega por estos días en corrientes de horizonte incierto. Y esa es en parte la razón de la retracción de los inmuebles que otros veranos se ofrecían en alquiler. Recién están definiendo el gobierno provincial y los distritos de la Costa Atlántica cómo se encarará la temporada turística; todavía no hay nada concreto sobre protocolos ni sobre los requisitos que se les exigirán a los visitantes. Entonces, los dueños de casas con pileta que habitualmente las rentan en los meses de calor todavía no las lanzan al mercado.

En la inmobiliaria de Patricia Bellotti tampoco hay mucho para ofrecer. Y menos para el mes más demandado tradicionalmente: enero. La martillera consultada por este diario mencionó sólo dos propiedades en alquiler para diciembre y febrero; una en las cercanías del Club Regatas (una vivienda típica de esa zona, de madera, al lado del río); y otra en Brandsen (para noviembre y marzo porque en verano ya no está disponible). Las dos cuestan entre 130.000 y 150.000 pesos por mes ó 5.000 pesos por día.

Bellotti indicó también que “aunque hay demanda, no hay oferta” y lo explicó por “cierta aprehensión de los propietarios” a la hora de alquilar, un poco por las nuevas normativas para las operaciones y otro poco porque ellos no saben si podrán ir de vacaciones y, de no concretarlo, quedarse a pasar el verano en su casa.

En el caso de Urquiza, como se dijo, por ahora no hay oferta, lo que se advierte a primera vista al ingresar a la página web de la inmobiliaria. El cartel de “reservada” gana todo el sitio. No obstante, apostando de alguna manera a que vuelva a abrirse el mercado, el operador arriesga precios y toma como mes de referencia enero. “Los costos siempre dependen del tamaño de la propiedad, de las comodidades y de la zona, pero podemos hablar de un rango que va de los 120.000 pesos a los 300.000 pesos por mes. También se alquilan por quincena, pero la verdad es que lo que se alquiló hasta ahora fue por mes o por temporada completa”, precisó.

Aníbal Fortuna, presidente del Colegio de Martilleros de La Plata (que abarca, además de esta ciudad varios otros municipios de la Región) confirmó que en materia de alquiler de casaquintas “no queda nada”. Ocurre que, según señaló, no solamente se interesan los vecinos platenses por encontrar un lugar solaz para pasar el verano sino también los residentes de CABA o el Gran Buenos Aires que vivieron la cuarentena en edificios de departamentos. “Ellos también buscan esta zona –dijo el titular de la entidad-. Sobre todo las familias con hijos chicos quieren asegurarse un lugar con verde, pileta y quincho”.

Como tantas de las modalidades, los usos y costumbres que el COVID-19 ha modificado, también habrá nuevas reglas para el alquiler de casaquintas, según informó Fortuna. Habrá que realizar tareas de sanitización al ingresar y al abandonar la propiedad; quedarán restringidas las visitas, limitándose la presencia sólo a la familia que figura en el contrato; y el parquero que habitualmente se ocupa de mantener el césped y la piscina en condiciones oficiará como una suerte de inspector que controlará que no se incumplan las normas. “Todo eso quedará establecido por escrito, de manera expresa. Es que no se pueden correr riesgos”, concluyó el martillero.

Muchos de los que ofrecen su casa viven allí de forma permanente y se van durante el verano