Promesa cumplida: Romina Malaspina finalmente aceptó y tendrá la cita con su seguidor

La modelo y conductora Romina Malaspina dio el brazo a torcer. Luego de pensarlo, aceptó cumplir con su promesa y tendrá una cita con el youtuber Oscu, quien la había desafiado la semana pasada.

El fan le envió un mensaje por privado en Instagram preguntándole cuántos likes necesitaba para que ella aceptara tener una cita. "Un millón", fue su respuesta. Desde entonces, el joven hizo visible la charla y seguidores, curiosos y personas en general comenzaron a apretar el corazoncito de la red social. "Hoy por mí, mañana por ti", pidió él.

En pocos días llegó al número deseado por la ex Gran Hermano, que se vio acorralada y dijo que debido a los problemas que vive el mundo "prefería que el encuentro se realizara vía streaming".

El amor se encuentra donde uno menos lo imagina. Te quiero mucho! @romimalaspina7 💞😍 https://t.co/MdbC6SwrVQ — 🔥 Oscu 🔥 (@OscurlodVideos) October 5, 2020

El joven hizo visible su respuesta y en las redes sociales los seguidores se opusieron. Por eso Coco Silly, en su programa radial, entrevistó a ambos y ella terminó aceptando cumplir su promesa. "Se lo merece, porque logró reunir a un millón de personas", dijo y se mostró sorprendida que quisiera ir a tomar algo con ella.

De todos modos advirtió que no se imagina construyendo una relación. “No me pondría de novia porque la pasé mal, perdí tiempo y ahora que estoy sola me está yendo bien. No descarto tener amigos, pero una relación intensa no, le huyo, si veo a alguien muy enganchado le meto freno de mano”.

Malaspina confesó que tal vez transmitan parte del encuentro en algún vivo de Instagram y que él le preguntó cuántos likes necesitaba para que ella aceptara ser su novia. "Primero le dije 20 millones pero por las dudas no, veamos qué onda primero".