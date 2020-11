Estudiantes decidió que Tobio siga trabajando con el plantel

No son horas para nada fáciles en Estudiantes. El quinto, flamante y último refuerzo, Fernando Tobio, está envuelto en una complicada situación tras el accidente vehicular que protagonizó el último domingo a la madrugada en Ramos Mejía. Tobio al mando de una camioneta chocó contra un auto que funcionaba como remise cuyo chofer es Carlos Alberto y donde viajaban dos mujeres, Ana Lisardello de 83 y Nora Eusebio de 49 años. Horas después del accidente y luego de ser trasladadas en ambulancia hasta la Clínica Los Cedros terminó falleciendo la mujer de 83. Por ello la caratula es “homicidio culposo”. Ante esta situación, anoche la CD albirroja emitió un comunicado lamentando el suceso y confirmando que el jugador seguirá trabajando con el plantel.

“Dado los hechos de público y notorio conocimiento, en el que resultara involucrado el jugador de la Institución Fernando Tobio, el Club Estudiantes de La Plata lamenta profundamente las consecuencias derivadas de dicho accidente. Encontrándose abierta una causa judicial, mientras la misma avance con sus tramites de rigor, el jugador se presentará a los entrenamientos que realizará el plantel profesional”, dice textualmente el comunicado del club.

Tobio no quedó detenido, pero en la jornada de ayer hubo muchas reuniones para ver los pasos a seguir. Por un lado, el jugador estuvo junto a sus representante y su abogado; desde el Club decidieron esperar que se avance en la investigación y mientras tanto el jugador seguirá entrenando en la entidad.

Recordemos que Tobio aún no debutó con la camiseta del Pincha, es más, se encontraba entrenando aparte buscando su puesta a punto. Hace una semana atrás en conferencia de prensa afirmó que le quedaban dos semanas aproximadamente para estar a las órdenes de Leandro Desábato, pero lógicamente que este accidente automovilístico cambió todo, ya que una persona perdió la vida.

Tobio no estuvo el sábado pasado en el Nuevo Gasómetro en oportunidad del partido frente a San Lorenzo, ya que no se permite concurrir a los futbolistas que no juegan, por lo que había entrenado hasta ese día por la mañana en el Country Club con normalidad.

De esta manera el zaguero vuelve a tener un problema en la vía pública, ya que años atrás jugando en Central, tuvo un problema en las inmediaciones de una cervecería en Rosario, donde se lo acusó de agredir físicamente a una mujer. En esa oportunidad, mediante un video Tobio pidió disculpas y afirmó estar “en contra de la violencia, y más aún de la violencia de género”.

Lo cierto es que la investigación ya está en marcha y más allá de eso el defensor estará presente en el trabajo que realizará el plantel profesional dirigido técnicamente por Leandro Desábato.