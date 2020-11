Trump ya lanzó una ofensiva legal contra el triunfo de Biden

WASHINGTON

La transición en EE.UU se sumió ayer aún más en la incertidumbre luego de que el presidente Donald Trump bloqueara el proceso de traspaso del poder al mandatario electo Joe Biden y de que su fiscal general autorizara al Departamento de Justicia a investigar si hubo fraude en las elecciones.

Algunos republicanos, entre ellos el líder de la bancada del Senado, Mitch McConnell, cerraron filas tras los esfuerzos de Trump de disputar los resultados electorales, luego de que pocos legisladores oficialistas reconocieran la victoria de Biden u objetaran otra polémica decisión del presidente: echar al jefe del Pentágono, Mark Esper.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, alimentó aún más el clima de incertidumbre al dejar claro que no consideran siquiera una posible victoria opositora.

“Habrá una transición tranquila hacia un segundo gobierno de Trump”, dijo ante la prensa cuando le preguntaron si ya estaba empezando a informar al equipo de transición de Biden.

Con cada declaración de los aliados de Trump y con los constantes tuits del presidente, en los que denuncia “fraude” y “abusos en el escrutinio, las dudas sobre si Estados Unidos podrá en esta ocasión atravesar el tipo de transición ordenada que lo ha caracterizado históricamente se profundizan.

Pero ni Biden ni algunos de los principales líderes mundiales han decidido esperar a que Trump conceda la derrota. El presidente electo habló ayer con los tres principales líderes de Europa -Angela Merkel, Emmanuel Macron y Boris Johnson- y recibió las felicitaciones del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan.

En ese mismo sentido, trata de dejar atrás la retórica combativa de la campaña y se concentra en la transición. “Ya estamos comenzando la transición, el rechazo del Gobierno de Trump a reconocer nuestra victoria no detiene eso”.

El Colegio Electoral tiene previsto confirmar oficialmente el triunfo del demócrata el 14/12, allanando el camino para que asuma la Presidencia, el 20 de enero.

El lunes, el fiscal general y secretario de Justicia, William Barr, autorizó a cualquier fiscal federal a investigar “denuncias significativas de irregularidades en el voto y en el conteo”, pese a que no existen denuncias extendidas de anormalidades más que las de fraude que, sin mostrar pruebas, lanzó Trump.

El jefe de los abogados del equipo de campaña de Biden, Bob Bauer, dijo ayer que el memorándum por el que Barr autorizó investigaciones “sólo alimentará las afirmaciones especiosas, caprichosas o inverosímiles contra las que profesa protección”, informó la cadena CNN.

El jefe del servicio responsable de delitos electorales, que supervisa las investigaciones de fraude, Richard Pilger, anunció su renuncia “después de estudiar las nuevas reglas y sus ramificaciones”, según dijo. Habitualmente, las investigaciones de fraude son competencia de los estados.

La política hasta ahora del Departamento de Justicia ha sido de esperar que los recuentos de votos estén certificados, se complete el recuento y que ya hayan concluido las elecciones antes de implicarse.

Y aunque Biden ya se concentra en la transición, el organismo federal que debe dar la luz verde al inicio del proceso se abstuvo hasta ahora de dar ese paso.

Mientras la Administración de Servicios Generales (GSA), cuya jefa fue designada por Trump, no notifique que Biden es el presidente electo, no pueden entregarse las oficinas y los fondos.

Un vocero de la GSA dijo que aún no había habido una “comprobación” fehaciente del ganador e insinuó que no pondría en marcha la transición hasta que Trump acepte su derrota o hasta la reunión del Colegio Electoral de diciembre.

Trump permanecía ayer en la Casa Blanca y continuaba sin mostrarse en público, en medio de conversaciones en curso sobre cómo pasará los próximos días . Varios allegados al presidente no identificados citados por CNN y otros grandes medios del país afirmaron que el mandatario no prevé aceptar formalmente la victoria de Biden, algo que es una costumbre, no una ley que deba cumplir, pero que probablemente dejará vacante la Casa Blanca, aunque a regañadientes, al cumplir su mandato.