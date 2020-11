Elon Musk se hizo 4 test de Covid y se suma a teorías conspirativas: "Ocurrió algo muy falso"

El polémico jefe de Tesla Elon Musk anunció que se había realizado cuatro pruebas antigénicas para saber si había contraído coronavirus, pero dos dieron positivo y las otras dos negativo, levantando dudas sobre la eficacia de estos tests rápidos.

"Ocurrió algo muy falso hoy", escribió en Twitter. "Me hicieron cuatro tests de covid hoy. Dos tests fueron negativos, dos positivos. Misma máquina, mismo test, misma enfermera", añadió precisando que se trataba de pruebas rápidas de antígenos.

Este tipo de tests tiene la ventaja de no necesitar análisis de laboratorio y ofrecer un resultado en unos quince minutos. Pero los test de antígenos son menos precisos que los de diagnóstico llamados RT-PCR: los primeros identifican proteínas del virus, mientras que los segundos detectan su material genético.

