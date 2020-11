Analizan mudar la Terminal y el Aeropuerto y abrirán la avenida 137 entre 52 y 56

Estaciones de transferencia que reciben y despiden a miles de pasajeros cada año -o deberían hacerlo-, las terminales del transporte público de la Ciudad tienen, por estos días, otro denominador común: los proyectos en danza. La posible mudanza de la terminal de micros; la recuperación -o porque no, el traslado- del Aeropuerto; la extensión del recorrido del tren universitario; la licitación del techo de la estación de 1 y 44; la construcción de un polo tecnológico en los talleres ferroviarios de Gambier; y la consiguiente apertura de la avenida 137 entre 52 y 56, son parte de una batería de proyectos -algunos avanzados y otros incipientes- con los que apuntan a mejorar la conectividad de la Región.

A cada una de esas se refirió el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, durante una entrevista con EL DIA en la que repasó las iniciativas en las que trabajan para potenciar la conectividad platense.

EXTENSIÓN DEL TREN

De todos esos proyectos, el que se encuentra más avanzado es el que apunta a extender el Tren Universitario hasta los talleres de Gambier en dos etapas: la primera llegará hasta el Hospital San Juan de Dios y en la segunda hasta el nuevo Polo Científico. “Son 7 kilómetros de la actual extensión de 4,1 kilómetros que tiene. Los trenes urbanos como estos son muy importantes porque ayudan a descongestionar la ciudad del tránsito vehicular”, resaltó Meoni. Y agregó que “ese tren tiene la particularidad de circunvalar la Ciudad y por lo tanto es importe recuperarlo. Pensamos en incorporar más formaciones para que pueda ser operado y que pueda prestar un muy buen servicio”.

El ministro dijo que la llegada del tren al San Juan de Dios se prevé para el año entrante, mientras que la etapa hasta Gambier se desarrollará en 2022.

Sobre las tareas necesarias para extenderlo, Meoni explicó que “hay que reconstruir vías y en eso estamos trabajando. Es un tren que no requiere una alta sofisticación de vías porque su velocidad es baja y sus trayectos son cortos. Los mayores inconvenientes que existen hoy son los cruces a nivel más que la vía en sí. Vamos a trabajar fuente en la señalización de esos cruces”.

POLO CIENTÍFICO Y ADMINISTRATIVO

Paralelamente, se anunció, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) construirá un Polo Científico Tecnológico y Ciudad Administrativa en terrenos de los Talleres Ferroviarios de Gambier. La construcción del Polo es un plan de reconversión integral de un predio de casi 32 hectáreas, ubicado al sudoeste de la ciudad, entre las calles 52, 56, 131 y 140. El proyecto prevé convertir un inmenso espacio urbano actualmente en “estado de semi-abandono” en un complejo multifuncional.

A su vez, Meoni explicó que el gobernador (Axel Kicillof) planteó desarrollar en ese sitio “un centro administrativo importante de la Provincia que permita relocalizar ministerios y dependencias”.

Desde la Universidad además anunciaron que los proyectos de utilización del predio contemplarán la cesión de la traza para que se abra la Avenida 137, que hoy se encuentra bloqueada por ese predio entre la calle 52 y 56. “La 137 es la principal arteria de Los Hornos y hoy está interrumpida. Es fundamental volver a conectarla con Gambier”, se afirmó.

“Vemos que los predios ferroviarios, en general, terminan siendo sitios abandonados, que contaminan la ciudad, los barrios, que son improductivos y hay que darles mucha utilidad”, puntualizó Meoni, que ayer visitó la obra de la estación ferroviaria de 1 y 44, donde está en pleno proceso de adjudicación de la construcción del techo de la nave principal. “Una estación tan emblemática, tan bella, naturalmente tiene que tener su finalización”, dijo a EL DIA el titular de Transporte.

LA TERMINAL DE MICROS

Escasa o deficiente conectividad, accesos deteriorados, envergadura insuficiente, ubicación poco práctica o funcionalidad obsoleta son algunos de los problemas que las terminales del transporte de pasajeros de la Ciudad arrastran hace años.

El plan de renovación de la terminal de 4 y 42 está en carpeta hace varios años. “La actual terminal está ubicada en un lugar complejo por su acceso”, reconoció Meoni.

¿La idea es una ferroautomotor? “Se licitó y esa licitación aún sigue dando vueltas, hace 13 años -dijo Meoni-. Y opinó que “cuando fue pensada la ferroutomotor se pensó con la lógica de la vinculación tren-colectivo. Pero no estoy tan seguro de que los usuarios de tren bajen para tomar un micro”.

Por eso, el funcionario dijo que están pidiendo asistencia técnica a la UNLP, pero a su vez trabajará con el intendente Garro y con los de la Región ya que “esa terminal tiene que tener una mirada regional, porque abastece no sólo la gente que viene a La Plata sino también a Ensenada y Berisso”.

Consideró que “por eso tenemos que pensar tal vez en una locación correcta que permita sacar micros de gran porte dentro de la ciudad y que desde allí se puede distribuir en toda la zona. Hay que analizarlo, pensarlo, ver cuáles son las vías de comunicación de la Ciudad. No queremos que lleguen micros para que después la gente tenga que volver hacia atrás, porque tiene que ver con ganar tiempo, eficiencia y seguridad”.

El ministro se mostró dispuesto a “acompañar presupuestariamente ese desarrollo”. Y respecto a la ubicación opinó que “puede ser la que está proyectada al lado de la Estación de Trenes u otro lugar, porque no necesariamente quien viene en los trenes, en general, va tomar un micro para ir a otro lugar. En general, el que usa el tren se comunica y no lo usa como medio de transbordo hacia un micro de media distancia”.

En Transporte de la Nación consideran que hay que pensar “qué volumen de flujo tiene la gente que viene en tren para tomar los micros para ir hacia otro destino”. Meoni agregó que “si eso tiene razonabilidad, puede que estar ubicada en el mismo lugar. De lo contrario habrá que localizar en aquél lugar que no tenga impacto urbanísticos”. Y dijo que, por caso, podría ser en la bajada de la Autopista.

“Naturalmente -agregó- tiene que estar en La Plata porque el mayor volumen de pasajeros está en La Plata. Generaría una ganancia de tiempo espectacular para los micros en entrar y salir; va a permitir más frecuencias y más destinos cubiertos para las empresas de larga distancia porque entrar y salir les requiere a veces más de 30 minutos”.

AEROPUERTO

¿Qué va a pasar con el Aeropuerto? En Transporte insisten en que tiene que “recuperar operatividad” aunque reconocen que se “necesita hacer una inversión muy importante y recomponer su pista”. Por eso, remarcan, “se puede pensar en relocalizarlo”. “Es mi punto de vista -dijo Meoni-. Que no sólo sea un aeropuerto que le sirva a La Plata. Tendría que ir más hacia la zona ribereña y ubicarse entre las distintas localidades de la región que podrían nutrirlo y poder ser una alternativa a San Fernando en la zona sur, con rápida vinculación con la Autopista y Buenos Aires. Podría ser un aeropuerto muy operativo”. No obstante, dijo que tienen previstas inversiones “si esa relocalización no resulta adecuada”.

PUERTO

Por último, respecto al puerto, el ministro consideró que “la falta de conectividad dificulta su operación; los volúmenes de carga que se traen recorren muchos kilómetros y mucho tiempo de acceso termina siendo un costo logístico muy alto que hace que sea inviable su funcionamiento”. Por eso -remarcó- “hay que pensarlo en forma global, con su accesibilidad terrestre y por vía férrea. En ambos casos hay que hacer inversión y la terrestre es por calles urbanas y es muy complejo”.

7 KILÓMETROS se extenderá el recorrido del tren universitario para llegar hasta la localidad de Gambier. Utilizará el tendido ferroviario que corre por la Avenida de Circunvalación. Según los informes técnicos, las vías se encuentran en buen estado.