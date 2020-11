“Operación exitosa”

Diego Maradona tuvo en vilo al mundo futbolero hasta cerca de la medianoche. El astro argentino fue operado con éxito del hematoma subdural que le fue descubierto en la jornada de ayer y que demandó una rápida intervención quirúrgica por decisión de su médico personal Leopoldo Luque, quien confirmó anoche: “la operación fue exitosa, se evacuó el hematoma subdural. El despertar tras la operación fue muy positiva, Diego toleró la cirugía y despertó muy bien”, marcó el facultativo.

El DT del Lobo fue trasladado en ambulancia desde el sanatorio platense Ipensa hacia la clínica especializada de Olivos donde finalmente fue operado tras alguna deliberación de su familia.

No todos estaban de acuerdo con el doctor Luque, aunque finalmente la idea del profesional fue la que terminó por imponerse.

Por esta situación, la intervención, que a priori iba a realizarse a las 20, debió retrasarse hasta pasadas las 21, cuando finalmente el Diez ingresó a la sala de operaciones. Y culminó cerca de las 22,30.

Tras la cirugía, el Diez quedó internado en terapia intensiva según indicaron a este diario fuentes cercanas a Maradona y luego estará entre 4 y 5 días más, quizás, en una habitación de cuidados intermedios.

DE IPENSA HACIA OLIVOS: CRÓNICA DE UN MARTES AGITADO

Iban a ser 72 horas de internación para Diego. Eso fue lo que había señalado su médico Leopoldo Luque el lunes a la tarde/noche. No estaba bien, o al menos no estaba como él quisiera verlo: “No está como a mí me gustaría”, fueron las palabras precisas del facultativo que por ende, con el aval del propio Diez, decidió internarlo en la clínica Ipensa.

Se descartó un ACV, también una recaída por adicciones, y el cuadro que informó Luque fue “deshidratación” y algo de “anemia” por lo que requería ser compensado con un tratamiento de unos tres días, con estudios, suero y medicación mediante.

Con este panorama se fueron a dormir los hinchas mens sana que decidieron hacer guardia en la puerta del sanatorio, donde colgaron banderas, pancartas y se hicieron sentir hasta entrada la noche.

Ayer por la mañana, la situación iba a mutar. Antes del mediodía el propio médico informaba ante los medios que Diego se encontraba bien y que por eso ya quería irse a su casa.

“La idea es mejorarlo todo lo que se pueda. Él al verse bien se quiere ir. Le dije que aguante. Estuvo caminando y charlando conmigo”, había manifestado el profesional. Incluso, comentó que estaba bien de ánimo y sus movimientos estaban siendo más fluidos.

“Está caminando mejor. Uno siempre tiene una imagen mucho más alta, un objetivo más alto que lo vamos a ir buscando”, aseguraba y con sus palabras llevaba tranquilidad a los simpatizantes albiazules y al mundo del fútbol en general. En definitiva las novedades eran alentadoras.

Sin embargo, el baldazo de agua fría que vino acompañado de incertidumbre y preocupación llegó pasadas las 15 horas. A Diego había que operarlo. Era una decisión tomada y su propio médico estaría a cargo de la intervención.

Rápidamente la pregunta que surgió en el común de la gente fue: ¿y de qué?. La respuesta no tardó mucho en llegar y se supo que el Diez tenía un hematoma subdural. La lesión, según marcan los especialistas, puede pasar desapercibida por varios días a semanas hasta que es descubierta.

El propio médico Luque volvió a enfrentar los micrófonos y pasadas las 16 confirmó todo. Dio a conocer el diagnóstico del Diez, reconoció que había que intervenir ayer mismo y que él sería en persona, el encargado de practicarle la operación al entrenador. Comparó la lesión con la que había sufrido en su momento la hoy vicepresidenta Cristina Fernández y aseguró que la intervención sería de “rutina”.

“Está muy tranquilo, lúcido. Esta operación es de rutina, la tuvo (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner. Maradona está de acuerdo con la operación”, destacaba Luque en la puerta del nosocomio.

El profesional también explicó que el hematoma se generó “lentamente” y que es “superficial”, y que el propio Diego no sabe cómo se produjo. De esa manera, en cierta medida, el diagnóstico tardó en hacerse efectivo. “Diego sigue con la misma condición clínica, pero con una causa más concreta. No podía ofrecerles los datos con claridad porque no estaban todos los estudios. Los hematomas subdurales son imperceptibles y los pacientes suelen no recordarlos”, aclaró.

Lo cierto es que tras la palabra de Luque el traslado del Díez hacia una clínica especializada ya se caía de maduro. Fue entonces que también se supo que la internación del astro se mudaría a Olivos donde finalmente sería operado.

ACOMPAÑADO POR VERÓNICA OJEDA Y LOS HINCHAS

Su ex esposa y madre de su hijo Diego Fernando, estuvo presente desde temprano en Ipensa y dejó la clínica alrededor de las 16:40. Mientras que su hija Gianinna acompañó a Diego durante el traslado hasta Olivos.

En tanto que la compañía que nunca le falta, que es la de sus incansables seguidores, llegó entrada la tarde. Ya con la confirmación de la intervención, las inmediaciones de Ipensa volvieron a llenarse de fieles maradoneanos.

Otra vez los cánticos, las banderas y el apoyo como había sucedido el viernes a la noche. Los más fanáticos quisieron demostrar que ahí estaban, haciendo el aguante, en un momento complicado.

Poco a poco la calle 4 de la mencionada clínica se fue colmando. El tránsito fue interrumpido y tanto los medios de comunicación como la gente quedaron envueltos por la expectativa de un traslado inminente. En un garaje que suele utilizarse para el ingreso y egreso de instrumental, limpieza, y demás cuestiones operativas pero por el cual no suelen entrar ni salir ambulancias, se encontraba la camioneta gris que suele trasladar al mejor de todos los tiempos. Por ahí iba a salir.

Sin embargo, algunos movimientos de distracción hicieron correr a la masa hacia otra entrada donde una unidad de traslado subía una camilla. Falsa alarma. La salida del Diez se produciría por donde efectivamente se había informado.

Al rato, el vehículo gris dejó su lugar, una ambulancia lo reemplazó y dos móviles de la policía, más personal de control urbano, tomaron posición e hicieron un cordón para correr a la prensa y a los hinchas. La directiva desde adentro fue clara: “hasta que no corran las cámaras y no se muevan 10 metros hacia atrás, no se va a hacer el traslado”.

La orden fue acatada y tras algunas horas de espera, cuando el reloj marcó las 18 horas, se encendieron las sirenas de las unidades y la caravana emprendió el camino hacia la clínica de Olivos. Detrás, un centenar de fieles corrieron hasta donde pudieron, cantando bajo una nube de humo azul.

El sanatorio de la calle Maipú recibió al Diez a las 19:08. Allí esperaban Verónica Ojeda, Dalma y Jana Maradona, quienes ingresaron junto a Gianinna.

Diego fue bajado en una camilla, con la protección necesaria por parte del personal y de su custodia para que no sea enfocado por las cámaras. Porque como dijo su médico el lunes: “A Diego hay que cuidarlo”. Hoy como nunca.

Cerca de las 22,30 llegó el alivio tras conocerse el éxito de la intervención. Ahora, será el momento de la rehabilitación.