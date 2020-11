Rebelde: del cloro a la no vacuna, Canosa sigue causando polémica

“Yo no me voy a vacunar”, aseguró Viviana Canosa, en su programa “Nada Personal” (Canal 9) en relación al anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la compra de un lote de entre 10 y 25 millones de dosis de Sputnik V, el antídoto ruso contra el Covid-19.

“Yo no me voy a vacunar y vos seguro que tampoco (le dijo a su compañero Pablo Caruso). Escuché a los especialistas diciendo que no da. ¿Vos te dejarías vacunar con la vacuna de Putin?”, abrió el debate la conductora y los panelistas coincidieron en que no lo harían, salvo Caruso que opinó: “Si está homologada, sí”.

Javier Lanari, también parte del envío de Canal 9, sumó picante: “¿Dónde se hicieron las pruebas? En Venezuela y Arabia Saudita. Si quieren hablamos sobre la cantidad de pacientes que no se hicieron pruebas. No nos vamos a comprar un buzón de entrada porque hacen un anuncio. ¿Quieren que confiemos?”.

Antes del programa, Canosa, una de las más fuertes opositoras a las medidas tomadas por el gobierno para combatir el coronavirus, había provocado en Twitter haciéndoles una pregunta a sus seguidores: “#YoNoMeVacuno, ¿y vos?”.

Sin embargo, la “encuesta”, no le salió bien dado que recibió más comentarios negativos que positivos.

“Viviana Canosa en contra de la ciencia pero a favor de una secta bien falopa que promueve el consumo de dióxido de cloro. Patética (…) Viviana canosa no se va a vacunar. Está convencida que a las serpientes no las afecta el virus (…) Que pena que no haya nadie que te quiera y te diga sobre el triste papel que estás haciendo (…) Viviana Canosa llama a no vacunarse pero te toma dióxido de cloro en vivo. Creí que nadie le iba a sacar el puesto de mamarracho de la semana a Ivana Nadal pero se ve que me equivoqué” fueron algunas de las reacciones que generó la pregunta de la periodista en Twitter.

En agosto pasado, la periodista había quedado en el ojo de la tormenta mediática cuando en su programa tomó dióxido de cloro, según ella, para limpiar su cuerpo y para prevenir el contagio de coronavirus. Tras el escándalo que ese “mensaje” provocó, despertando la preocupación de profesionales de la salud que salieron a advertir sobre el peligro de ese tipo de mensajes en canales de aire, Canosa siguió en boca de todos luego de que, días después, un nene de cinco años muriera tras haber ingerido la misma sustancia en la localidad de Plottier, en Neuquén, al parecer porque sus padres creían que con eso iban a prevenir el contagio del virus.