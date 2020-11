Gimnasia no lo pudo liquidar, se descuidó y sobre el final Vélez alcanzó la igualdad

No queda otra que empezar por el final. Sí. Gimnasia tenía los tres puntos en el bolsillo, ganaba, tenía un jugador más y en el campo justificaba su victoria parcial. Pero un descuido en el minuto `90 en una jugada que en el fútbol se denomina de “laboratorio”, Vélez lo empató 2-2 y dejó abierta la Zona 6.

Los jugadores, con lógica razón, se quedaron masticando su bronca por que lo tenían ganado y estaban redondeando una buena actuación a pesar que la tarde no había empezado bien.

Es que cuando todavía no había pasado nada, Vélez madrugó a Gimnasia con una exquisita jugada colectiva. Ricky Alvarez filtró un pase hacia la izquierda para Francisco Ortega que le ganó la espalda a Weigandt, y el futbolista velezano sacó un centro rasante atrás que conectó Thiago Almada parado en el punto del penal y ante los centrales Goltz y Coronel, de zurda colocó la pelota contra el palo izquierdo.

Y no la pasó bien el Lobo en los minutos siguientes, por que si bien la visita no le dio trabajo a Broun, se adueñó de la pelota y del territorio. El Flaco Pellegrino vio que el negocio estaba atacar por los laterales, y sus dirigidos pusieron en apuros a Melluso y Weigandt, sobre todo a este último que no tenía ayuda de Carbonero para contener en ese carril. Bouzat y Centurión jugaban con bastante libertad.

Pero la visita no aprovechó esos minutos de confusión local como para aumentar, y Gimnasia fue ajustando las marcas hasta empezar a emparejar las cosas. El equipo del Gallego Méndez llegó con un remate de Weigandt que se fue desviado; al mismo tiempo José Paradela se empezaba a poner el traje de conductor y de sus pies salieron los mejores intentos.

Sobre los 30 minutos en una buena jugada colectiva comandada por Paradela, habilitó a Carbonero que entrando por derecha quedó cara a cara con el arquero Alexander Domínguez. El atacante Tripero sacó un remate débil al palo del golero quien alcanzó a sacar al córner.

Y ahora quien la pasaría mal sería Vélez que le costaba pasar la mitad de la cancha. Crecieron Ayala y García en el medio, y atrás la defensa ajustó las marcas, a pesar que Centurión y Almada eran una amenaza latente. El Lobo presionaba alto y se acercaba cada vez más al arco de Domínguez. El empate merodeaba el área velezana y los Mens Sana empezaban a hacer méritos para igualar las cosas, pero al descanso el Fortín se iría ganando 1-0.

En el complemento Gimnasia salió a jugar con la misma intensidad que había terminado la primera etapa. Creció mucho Caco García y eso fue clave.

A los 8 minutos Weigandt fue a presionar, no dio por perdida una pelota que estaba en dominio de Vélez y sería clave. Lo raro de la jugada es que el lateral presionó como un delantero y del otro lado del campo (la izquierda). Gago se equivocó jugando una pelota débil hacia atrás, Weigandt la fue a buscar y Lautaro Giannetti lo bajó al “4” gimnasista. El árbitro Patricio Loustau no dudó. Penal y roja para el central visitante, por doble amarilla.

Matías García se hizo cargo del disparo desde los doce pasos para sellar el 1-1.

Comenzaron a llegar los cambios. Vélez debió rearmarse y Gimnasia se fue adueñando del partido. Domínguez empezó a tener más trabajo y evitó la caída de su valla ante un remate de Ayala. Precisamente el paraguayo, Carbonero y Caco García crecían y Vélez con un hombre menos la pasaba decididamente mal. Sobre los 23 minutos, Matías García presionó a Gago, le quitó el balón y cedió para Carbonero que buscó el espacio y desde afuera del área sacó un derechazo esquinado, que se metió contra la base del poste derecho de Domínguez. Gimnasia pasaba al frente.

Méndez y Adrián González metieron varios cambios, entre ellos salió Paradela que se había desdibujado bastante tras una buena primera etapa. Uno de los que entró fue Eric Ramírez que ingresando por derecha tuvo el tercero, pero lo evitó Domínguez.

El Fortín estaba incómodo en el juego, Ricky Alvarez ya no la tocaba tanto y el mediocampo era superado. Gimnasia estaba más cerca del tercero que Vélez del empate, pero una vieja frase futbolera indica que “los goles que errás en el arco de enfrente, los terminás sufriendo en el propio...”

Gimnasia justificaba el triunfo. Atacaba y atrás no sufría sobresaltos. Pellegrino con uno menos se la jugó, sacó un volante izquierdo como Ortega y puso un punta como Lucero buscando el empate, mientras el Lobo desperdiciaba su buen momento y chocaba contra el ecuatoriano Domínguez.

Y cuando el cronómetro marcaba el minuto 45 llegó un tiro libre en la puerta del área grande de Gimnasia. Se paró Ricky Alvarez delante de la pelota, y cuando todos esperaban el remate al arco, la jugó suave por abajo y hacia la izquierda por donde apareció Lucas Orellano que sacó un zurdazo alto ante el tardío cierre de Mancilla, que venció a Fatura Broun, para poner el 2-2. Sorpresiva jugada preparada del Fortín que salió impecable, ante todo Gimnasia que tuvo una grave desatención permitiendo la igualdad. Quedarían por delante 4 minutos de descuento pero no pasaría mucho más.