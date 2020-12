Los Pumas, de la polémica al escándalo: madrugada de tensión en Australia

El tibio, casi nulo, homenaje de Los Pumas por el fallecimiento de Diego Maradona tuvo tal repercusión que jugadores y cuerpo técnico en su totalidad debieron salir a pedir perdón a través de un video en el que sólo habló el capitán Pablo Matera.

Esas disculpas sirvieron para calmar las críticas que fueron creciendo a medida que el partido con Nueva Zelanda iba quedando más atrás en el tiempo. Sin embargo, un puñado de horas más tarde, cuando en Australia ya transitaban la madrugada del martes, otro escándalo comenzaba a explotar en la concentración argentina. Según publica el diario La Nación, hubo una orden a los jugadores de revisar sus cuentas en redes sociales y borrar mensajes comprometedores.

Para ese entonces, en Argentina este nuevo capítulo estaba instalado: habían salido a la luz tuits xenófobos, misóginos y racistas de tres integrantes del plantel, dos de ellos piezas clave, y uno nada menos que el capitán.

Matera, Guido Petti y Santiago Socino quedaron en el foco de la tensión por posteos tan repudiables y condenables como también que son de hace más de ocho años. Cerraron sus cuentas en Twitter, pero las capturas ya habían sido viralizadas y las críticas arreciaban, a tal punto que la polémica por el flojo homenaje ante el fallecimiento de la figura más importante de la historia argentina había quedado ya muy, muy lejos.

A través de su Instagram, Matera asumió la responsabilidad y pidió disculpas. "Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo", escribió. En el mismo sentido hicieron lo propio Petti y Socino.

Pero entrada la noche en Argentina, la UAR emitió un comunicado condenando el contenido de los mensajes observados, le revocaba la capitanía a Matera y suspendía a los tres jugadores de manera temporaria hasta que su situación sea resuelta por un proceso disciplinario.

De esta manera, el sábado, cuando Los Pumas cierren su participación en el torneo Tres Naciones, donde obtuvieron un histórico triunfo ante Nueva Zelanda, Mario Ledesma no podrá contar con ninguno de los jugadores apuntados. Y ese encuentro será el último hasta, si la pandemia lo permite, julio de 2021. ¿Qué pasará con Materia, Petti y Socino para ese entonces?

En principio, difícilmente Matera siga siendo el capitán en caso de seguir integrando el plantel. En ese sentido, hay dirigentes que creen que ninguno de los tres debería continuar vistiendo la camiseta porque no representan los valores que entienden pregona el rugby y más a nivel Seleccionado. Es cierto que los mensajes son de una gravedad ineludible, como también que en el tiempo transcurrido pudieron haber reflexionado y cambiado su modo de pensar.

Pero si terminan siendo suspendidos, ¿ese proceso quedará a cargo de los mismos que no se ocuparon de homenajear a Maradona y expusieron al capitán y los demás integrantes del plantel a un enojo que en definitiva de haberse evitado tal vez el escándalo que estalló después no hubiese ocurrido? Y en ese sentido, al frente de deportistas de elite y en un mundo donde las redes sociales pasaron a tener un rol tan exponencial como ingobernable, ¿los dirigentes no se habían percatado de esos tuits? ¿Hubo omisión o cierta complicidad?

Además, este escándalo tiene una repercusión también de tipo económica, ya que uno de los principales sponsors estaría evaluando la posibilidad de rescindir el contrato de manera unilateral. Habrá que esperar cuáles son los siguientes pasos, pero sin dudas esto todavía no terminó.