Escándalo en Los Pumas por tuits xenófobos del capitán Matera

En sólo 15 días Los Pumas pasaron de los elogios por el triunfo histórico a los All Blacks al repudio por no homenajear a Diego Maradona el último fin de semana. Pese a que hoy se disculparon con un video por no rendirle tributo al Diez, enseguida saltó otro escándalo.

En las últimas horas se conocieron viejos tuits de Pablo Matera, capitán del elenco nacional, con mensajes xenófobos. Fue justamente quien llevó la voz cantante en el mensaje publicado en las redes sociales de la UAR, por lo que su nombre se transformó en tendencia.

“Junto a todo el equipo queremos transmitirles cómo nos sentimos y acompañarlos este momento de tanto dolor en Argentina. Sabemos que el homenaje que elegimos hacer para Diego el fin de semana causó dolor y decepción en mucha gente. Queríamos decir que de ninguna manera esa fue nuestra intención. Diego para nosotros fue una persona sumamente importante, una persona que siempre nos apoyó y nos acompañó”, explicó el tercera línea en el comunicado. Cayeron bien las disculpas, pero al poco tiempo quienes salieron a investigar quién era matera se toparon con los repudiables mensajes de su cuenta oficial de Twitter.

Y a partir del escándalo que se generó Matera decidió dar de baja su cuenta, pero ya era tarde porque los internautas ya habías hecho varias capturas de pantalla para viralizar sus dichos. "Linda mañana para salir a pisar negros" y "el odio a los bolivianos, paraguayos etc nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida", fueron apenas dos de los tantos mensajes que escribió en su cuenta de la red del pajarito.

Como si fuera poco, otros dos jugadores también quedaron implicados por viejos tuits. Se viralizaron mensajes repudiables de Guido Petti, segunda línea, y Santiago Socino, hooker. En todos los casos, el contenido estigmatiza por nacionalidad y raza, aunque el primero también posteó mensajes agraviantes contra la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

La historia de esta polémica comenzó en las primeras horas del sábado en la previa del partido que Los Pumas debían afrontar ante los All Blacks de Nueva Zelanda por el Tres Naciones, en la ciudad australiana de Newcastle. Luego del homenaje del seleccionado de básquetbol, era el turno de Los Pumas para recordar a Diego en el marco de una competencia oficial tras el fallecimiento que se produjo el miércoles al mediodía por un paro cardiorrespiratorio.

Según explicó Matera en el video publicado en la cuenta oficial de Los Pumas, el equipo le pidió a la organización del torneo que pasen canciones relacionadas a Maradona durante la entrada en calor. A esto le sumaron una imperceptible cinta negra en el brazo de toda la delegación encabezada por Mario Ledesma.

"Sabemos que el homenaje causó dolor y decepción en mucha gente, pero de ninguna manera fue nuestra intención. Diego fue una persona sumamente importante para nosotros, siempre nos apoyó y nos acompañó", remarcó Matera en el video en el que estuvo rodeado por el resto del plantel de Los Pumas.

Todos estos gestos, no obstante, fueron opacados por los All Blacks, que en la previa del tradicional Haka ofrendaron una camiseta negra con el 10 y el Maradona estampado en la espalda. El gesto que encabezó el capitán de Nueva Zelanda, Sam Cane, quien puso la camiseta sobre el césped ante la mirada incrédula de los argentinos, dio vuelta el mundo y dejó en evidencia a Los Pumas.

El primero que salió a dar explicaciones fue el presidente del presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Marcelo Rodríguez, quien justificó la decisión del equipo. "Para nosotros, el mejor homenaje que se le puede hacer a Maradona es representar de la mejor manera la camiseta de la Argentina y tener el brazalete negro es un gesto reservado para homenajear a pocos", expresó, el mismo sábado, Rodríguez en respuesta a las críticas.

Esta mañana, dos días después de lo sucedido, Los Pumas publicaron el video con el pedido de disculpas para intentar aplacar las críticas hacia un equipo que hace poco había hecho historia con el primer triunfo de la historia ante los All Blacks. "El Diego siempre fue generoso con nosotros y tenía clarísimo lo que era representar el país. Nos acompañó en el mundial 2015, donde tuvimos momentos increíbles en el vestuario", recordó el capitán de Los Pumas. "Para los argentinos, y más para los deportistas, Diego es lo más grande que hay. Fue la única persona que fue respetada por todas las potencias mundiales y, además, logró unir al pueblo argentino", continuó Matera. "Nos sentimos apenados por cómo se sintieron por nuestro homenaje y le queremos pedir disculpas a la familia, si se sintió ofendida", agregó el capitán.

Matera también aclaró que la camiseta (que ni siquiera fue recogida por un jugador argentino) de los All Blacks será para la familia de Maradona y que ellos se ocuparán de que la reciban. "Diego nos deja un legado y nosotros tenemos un partido este sábado donde vamos a dejar todo por esta camiseta. La mejor manera de recordar a Diego es estar más unidos que nunca", cerró Matera.

El mensaje de Los Pumas no tuvo el efecto esperado y unos minutos después comenzaron a circular en las redes viejos mensajes escritos por Matera con un fuerte contenido discriminatorio. Los mensajes con cuestionamientos a los "valores del rugby" se multiplicaron en las redes sociales y ante el crecimiento de la polémica, Matera cerró definitivamente su cuenta de Twitter.

En medio de este contexto adverso, Los Pumas saldrán nuevamente a la cancha el próximo sábado a las 5.45 en Sidney ante los Wallabies de Australia por la última fecha del torneo Tres Naciones.