VIDEO .- El Turco García reveló que tiene un hijo extramatrimonial: "Con mi señora lo hablamos y lo aceptó"

Claudio "El Turco" García quedó eliminado el domingo pasado del programa "Masterchef Celebrity Argentina" (Telefé), donde era uno de los favoritos del público. En las últimas horas, en una entrevista con Telefé Noticias, contó sus sensaciones tras su paso por el concurso de cocina y reveló un dato de su vida privada: tiene un hijo extramatrimonial.

Según confesó, el envío conducido por Santiago Del Moro funcionó “como una terapia” y que lo "calmó". Además, aseguró, le acercó “el cariño de la gente” haciéndolo visible a los ojos de un público que tal vez no lo registraba: “Antes me conocía solo el mundo del fútbol", indicó.

“Yo estaba bajo tierra: con la adicción estaba para morirme -asegura García, de 57 años-. Me recuperé (cuenta que el 11 de febrero de 2008 fue el último día que consumió drogas), gracias a mi señora. Racing me da la posibilidad de laburar en el club. Y Masterchef me cayó del cielo”, relató.

Pero lo que llamó la atención de esta entrevista, realizada por Roberto Funes Ugarte, fue cuando respondió a la pregunta de cuánto nietos tenía. “Tengo seis hijos y siete nietos. Cuatro (hijos) con la primera (esposa), uno con Mariela (Prietto, su actual pareja) y otro nene más que se llama Rafael”.

Al detallar cómo se tomó su señora la aparición de un hijo extramatrimonial, dijo: “Bueno... mi señora... eh... lo hablamos y lo aceptó. Mariela, una crack. Lo aceptó como uno más de la familia. La verdad que chapeau”.

Rafael vive en Arroyo Seco, Santa Fe, con su mamá; en Rosario se encuentra el hijo mayor de García, Daniel (34); en Venado Tuerto están los mellizos Cristian y Alan, nacidos en Francia hace 28 años; mientras que en Capital Federal residen Jonathan (35) y Yamil (16 y jugador de las Inferiores de Racing).