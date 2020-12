¡Al altar! Barbie Vélez se casa con el hijo de Fabián Rodríguez, quien fuera marido de Nazarena

Barbie Vélez, hija de Nazarena, anunció en las últimas horas que se casará con su novia Lucas Rodríguez. La noticia la confirmó a través de su cuenta de Instagram con una foto en las playas de Punta Cana, donde se encuentra de vacaciones.

“¡Sí! ¡Hoy y siempre!”, escribió Bárbara, acompañada por dos íconos: el del anillo y el del corazón. En dicha publicación muchos famosos le desearon felicidades a la joven actriz: entre los mismos se destacan el de su padre Alejandro Puchetta, quien le dejó el emoji de un corazón, y el de su madre, quien se limitó a exclamar “¡Ayyyyy!” Su hermano, el Chyno Agostini, publicó el emoji de un champagne y un corazón, y señaló: “Un re flash”. Barbie le respondió con un “te amo”.

Nazarena, en su cuenta, publicó un video haciendo referencia a esta noticia. “Lucas ama profundamente a Barbie y ella lo ama profundamente a él. Es una relación tan hermosa, tan sana, tan linda, de tanto amor, que yo estoy como loca…”, dijo.

“A Barbie no le gusta mucho contar de su intimidad, entonces trato de ser bastante cuidadosa con lo que cuento para respetar sus silencios y sus tiempos. Pero estoy muy contenta y ella está muy contenta. Me encantaría saber cómo fue la propuesta, lo que pasa es que Ale, su papá, no lo quiso grabar porque quiso respetar su intimidad y está bien”., agregó.

Por último, aseguró: "Estoy súper feliz, contenta y lo más importante es que ella está feliz y eso es fundamental. ¡Así que habemus casamiento! Quiero que sepan que tengo una felicidad…”.

Barbie convive hace tres años y medio con el hijo de Fabián Rodríguez, quien fuera marido de su madre y quien tuvo un final trágico: se quitó la vida en el 2015.