"Viví 11 años con una persona que no conozco", lanzó Valeria Lynch en medio de su escandaloso divorcio

En medio de su escandaloso divorcio con Cau Bornes, quien le reclama una suma millonaria, Valeria Lynch aseguró sentirse "decepcionado" y aseguró que ahora siente que estuvo al lado de alguien que en realidad no conoce.

"No estoy enojada, estoy decepcionada, porque parece que viví con una persona 10, 11 años, que no conozco. Mucha gente me lo advirtió y cuando uno no ve, no ve. Es así. Tenés que hacer un clic muy grande para darte cuenta de cómo son las cosas", comenzó indicando la cantante en diálogo con el portal Teleshow.

"Enojada, no. ¡¿Qué va a ser?! Cada uno hace lo que puede en la vida y cada uno lleva la dignidad que puede. Estoy desilusionada de la persona en la que confíe tanto tiempo y de repente me encuentro con que no lo conocía para nada. Dejemos que la Justicia decida. Hay que darle tiempo a las cosas", agregó.

Por otro lado, también hizo referencia a la muerte de Diego Maradona en dicho reportaje: "¡Qué noticia desgarradora! Me tomó tan de sorpresa. No puedo creer que haya pasado, tan joven... Trataré de recordarlo en su mejor época, con mucha admiración, con mucho respeto, porque fue un tipo que dio todo en el fútbol y fue una ilusión muy grande para todos los argentinos, no solo para los hombres sino también para las mujeres".

Y cerró: "Se supone que los hombres son los que consumen el fútbol pero era un tipazo: nos dio mucha alegría. En este momento, que haya pasado eso, es muy desgarrador".