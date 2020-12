ROSARIO

El presente se encuentra muy lejos del ideal. Y ante una situación que parece no encontrar fondo, Mariano Andújar, como referente y capitán, fue quien tomó la palabra. Tras una nueva derrota, el arquero intentó explicar un momento para el cual no existen excusas, pero en el que, tras lo hecho en el segundo tiempo frente a Newell´s, parece aparecer una luz de esperanza, una base para, a partir de allí, no dar otro paso en falso, algo que el equipo ya no puede permitirse.

- ¿Qué análisis podés hacer de este presente?

- Nos está costando mucho abrir el resultado. Pero bueno, en momentos malos hay que agarrarse de las cosas buenas que por ahí pudimos hacer. Lo del segundo tiempo creo que tiene que ser un punto de partida. Tiene que ser una base y de eso no retroceder más. Y mostrar esa cara. Lo que pasa es que, en las derrotas, y después de tantas, es difícil sacar cosas buenas. Es difícil plantear cosas buenas. Pero si queremos mejorar y seguir, hay que encontrar esas cosas positivas que por ahí hacemos y machacar en eso.

- Recién hablabas del segundo tiempo, ¿se quedan con esa imagen?

- Claro, ¿con qué imagen querés que nos quedemos? Tenemos que tratar de quedarnos con lo mejor posible sin olvidarnos que hace muchísimo que no ganamos. Sin olvidarnos, sin poner ninguna excusa y sin escondernos, dando la cara de la situación en la que estamos metidos. Pero cuando uno quiere mejorar y quiere intentar salir de un momento como el nuestro, tenemos que buscar las cosas buenas que hicimos para ir apuntalando más sobre eso. Y obviamente que las cosas malas están a la vista y hay que trabajarlas. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay.

- No merecieron perder, por lo que hicieron en el segundo tiempo y la reacción que tuvieron. Fue el partido en el que más situaciones claras crearon. Más allá de todo eso, ¿fue necesario tomar la palabra en el vestuario y decir: ´bueno, esto lo sacamos adelante entre todos´?

- Siempre hablamos. Parece que ponemos excusas. Y la verdad que sí, que dentro del partido, hubo un segundo tiempo medianamente bueno. Y hablar, hablamos. El tema no es hablar. El tema es accionar. Lamentablemente nos cuesta y por eso estamos donde estamos y estamos metidos como estamos. Ya lo dije la otra vez: no hay excusas. Se pone la cara, se da la cara. Yo no tengo problemas. Soy el más grande del plantel. Soy el capitán y doy la cara. Es un momento malísimo. Pero lo dije la otra vez: otra fórmula más que seguir insistiendo y tratar...por lo menos hoy se vio algo. Algo bueno se vio. Y eso es una luz que hay que ir a buscar.

“En las derrotas, y después de tantas, es difícil sacar cosas buenas”, indicó Andújar

-¿Qué les dijo Verón en el vestuario?

- Nada. Lo que nos dijo queda adentro. Siempre para apoyar. Así que sea una levantada de voz o no, va a ser siempre para apoyar porque es el presidente nuestro y quiere lo mejor para el Club. Son cosas que quedan adentro del vestuario.

- ¿Cómo lo notaste al Chavo?

- Como a todos. Como estamos todos los que hace mucho tiempo que estamos acá; y los que no también. Preocupados. Dolidos. Amargados. Tristes. Pero bueno, esto es fútbol y hay que seguir. El domingo tenemos otro partido más y bueno, más que tirar para adelante, no conozco.

el homenaje a sabella tras unas semanas muy difíciles

Andújar siempre dejó en claro el cariño para con Alejandro Sabella. Y es por eso que el arquero, en la previa al choque con Newell´s, tuvo el gesto de salir al verde césped vistiendo la camiseta que suelen utilizar sus compañeros, con el “10” de “Pachorra” en la espalda.

Al respecto, quien fuera al Mundial de Brasil 2014 de la mano del ex DT, explicó lo que significó para él ese momento.

“Ya venimos de unos días y unas semanas muy difíciles. Muy, muy difíciles. La verdad que la previa del partido quedó un poco en segundo plano. La partida de Alejandro, por lo menos a mí, que compartí mucho tiempo, sobre todo en la Selección con él, me pegó mucho. Me dolió mucho. Por él, por la familia”, sostuvo. “Igualmente ganar un partido de este torneo tampoco hubiera sido un homenaje para Alejandro. Pero por lo menos, si hubiésemos ganado, era algo; un premio o un alivio para todos nosotros que queremos al Club”, prosiguió. “Pero bueno, la verdad es que hay que seguir remando. Ojalá que la familia de Alejandro, que yo también los quiero mucho, pueda recomponerse rápido y que sienta el cariño de todos nosotros. Después el fútbol, cuando pasan estas cosas, queda en segundo plano”, concluyó.