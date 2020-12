"Queremos que agarren a esos asesinos y que no los larguen más", pidió la familia del ciclista asesinado en La Loma

Tras la confirmación de la muerte de Santiago Stirz, el ciclista baleado en el barrio La Loma, familiares hablaron con la prensa en medio del profundo dolor y pidieron justicia.

"Queremos justicia, que agarren esos asesinos y que no los larguen más. A Santiago no lo van a devolver", aseguró Cristina, tía materna del hombre fallecido, en diálogo con Todo Noticias en la puerta del hospital San Martín.

"No le llevaron nada. Le pegaron el tiro y no se llevaron nada. Lo dejaron tirada. Entró con muerte cerebral y no había nada para hacer ", agregó con la voz quebrada.

Junto a ella estaban sus dos hijos, primos de Santiago, quienes aseguraron que se trataba de una persona sana y "maravillosa". "Era un pibe ejemplar. Sano, que andaba en bici por toda la ciudad de La Plata. Por eso resistió un poco más su corazón, pero tenía su cerebro destrozado", indicó uno ellos.

"Era el típico ejemplo de buena persona, maravillosa persona. No tenía enemigos, era muy compañero y amaba la música", añadió el otro, quien también recordó: "Él me enseñó varias cosas de la guitarra y me los voy a llevar hasta que me muera".

Por último, y al igual que su madre, pidieron justicia. "Que no haya más Santiagos. Esto pasa seguido. Te matan todos los días, te matan por nada", cerraron.