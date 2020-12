El pasado los condena: tras los rugbiers, las armadas tuiteras salieron a la “caza” de famosos

¿Se acuerdan de Patricia Fernández, la “peliteñida” de “Betty, la fea”? Bueno, esta simpática villana -que hizo seis meses de Finanzas en la San Marino-, repetía una y otra vez en la serie una de las palabras que más resuenan por estas horas: ¡CANCELADO! En el marco de una fuerte campaña de cancelación, usuarios de Twitter salieron a la caza de famosos “flojitos de pasado” y ayer saltaron las primeras presas. Figuras de las plataformas virtuales como Nati Jota y Migue Granados, humoristas como Ezequiel Campa y Malena Pichot fueron repudiados por cuestionables posteos en las redes sociales.

Esta caza de brujas se da a partir del homenaje que no fue de Los Pumas para Maradona cuando jugaron frente a los All Blacks. Fue tanta la indignación popular por el desaire a la memoria del 10 que, las armadas de investigación tuitera, que son más eficientes a veces que los fiscales y detectives oficiales, agarraron la lupa y exploraron de arriba a abajo los perfiles de algunos de los rugbiers buscando mugre. Como dicen, el que busca encuentra y encontraron espantosos comentarios por los que tendrán consecuencias (ver sección Deportes).

Y el eco de esta volteada justiciera, llevó a los tuiteros a querer seguir cazando y ayer se vivió una jornada intensa con varias estrellas que se vieron estrellados por sus propias palabras.

Una de las repudiadas fue Nati Jota, conductora de ESPN redes y actualmente parte del staff de “Los Escandalones” de América. Los hallazgos datan de hace diez años donde una adolescente Nati decía cosas como “chicos, es negro, no hay que tomarlo en serio”, “debería llamarse Whiteberry porque el negro es de raza inferior”, “ahora que aumentó la yerba los pobres van a tener todavía más hijos”, “RT si sos negro o normal”, “Matar chicas lindas y flacas debería no sólo ser legal si no ser un trabajo pago”, “Siempre pienso que re feo ser gordo y sentarte en el colectivo y saber que nadie se quiere sentar al lado tuyo porque implica medio asiento”, “¿Por qué los negros no tienen gemelos? Porque Dios no se equivoca dos veces”, “para mí si sos gordo es porque no encontrás la felicidad en la vida y entonces la buscás en la comida”, “los enanos tienen síndrome de up”.

Tampoco perdonaron los justicieros al conductor de radio y televisión Migue Granados, de quien republicaron una catarata de posteos de 2012.

“Te entro como gorda a recital de Arjona”, “gorda aliento a gorila”, “metételos en el ort... gorda embarazada corte Mabel”, “No soy solo una cara bolita. También vendo ajo y morrones”, “Más calor que Wanda Taddei en el baúl del auto de Cabezas”, “RT si no sabías que Julio Chavez es más puto que la gallina”, “Cinthia en una camioneta en culo saludando a lo Presidente. Es el momento de bajarla corte Kennedy” y “Otra vez pifiás, Dios! Te llevás un fenómeno y dejas viva a Cinthia” son algunos de los mensajes repudiados de Granados, que es hijo de Pablo, el histórico humorista de “VideoMatch”, quien no hizo ningún comentario al respecto.

La que sí hizo un comentario fue Nati Jota, quien, con cara de circunstancias, se defendió con un video publicado en sus historias de Instagram en el que aunque pidió disculpas “ a los que se sintieron ofendidos”, terminó justificándose.

“Amanecí como el culo porque de repente me están matando por tuits viejos. Siempre supe que estaba la chance de que esto pase. Nunca señalé a nadie por ello, porque entiendo que eran otros tiempos. Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme”, comenzó su descargo la rubia. Si bien dijo sentirse “avergonzada” por sus dichos, aseguró que “cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era (usar) humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes no. Y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa”.

La misma justificación que, semanas atrás, dio otro gran cancelado de este 2020: Martín Cirio, alias “La Faraona”, quien fue repudiado por un contenido que sólo él vio humorístico y que el resto de los mortales vieron como alusiones desagradables a la pedofilia.

Pero el súper martes dio más tela para cortar. A propósito de los rugbiers, otro que cayó en este “carpetazo” fue el humorista Ezequiel Campa. Quizás la aparición de este comediante en esta oleada de cancelaciones tenga que ver con uno de sus personajes, Dicky del Solar, con el que hace una parodia de la vida “cheta” de los rugbiers. La cuestión es que, en el medio del escándalo de Los Pumas, alguien se dedicó a hurgar en el largo historial de tuits de standapero y encontró cositas como “Si sos trava y luego de un tiempo no te operaste la chota, sos solo un trolo al que le gustan mucho los vestidos”, “tenía 13 años la pendeja, pero parecía de mucho más!!! #cosasnotuiteables”, “El gusto de helado favorito de los travestis de Palermo es ‘putos del bosque’” o “pensé que tenías sida hija de puta, que estabas embarazada la concha de tu abuela. Ojalá te garchen los 15 all blacks en un callejón”.

Tras ver cómo esos tuits del pasado se hacían virales, el humorista salió a aclarar: “Che, a los nabos que me están buscando tuits viejos deberían saber que había algo en tuiter que yo hacía que se llamaba TUITEATRO y era una FICCIÓN de chats entre una chica y un pelotudo. Se hacen bullying solos chicos”.

Campa, durante algunos años, fue pareja de Malena Pichot, quien, con esta ola de repudio nostálgico, fue otra vez atacada por un tuit de 2010 en el que decía como cosas como estas: “Si tu perfil de tuiter tiene alguna de estas palabras: ‘curiosa, charlatana, conchuda, soñadora, neura, inmadura’, merecés violencia doméstica”, “A la que se suicidó y nos cagó el día a todos los que usamos la línea B, ojalá sepa que nadie lamenta su muerte”, o “me recibo de villera tomando mate a las 20.40” Pichot, conocida por su militancia ultrafeminista, no se refirió a este último escándalo.