El Gobierno desplazará al embajador en China por tomarse licencia en medio de la negociación por 15 millones de vacunas

Luis María Kreckler, embajador argentino en China, tiene las horas contadas tras tomarse una "licencia ecológica" por contaminación en medio de las negociaciones por la adquisición de 15 millones de dosis de la vacuna china.

El diplomático voló hacia la isla de Hainan, adonde la elite del sistema chino disfruta de la arena blanca, la de cena mariscos y compra en el duty free más grande del planeta. Un paraíso.

Según explicaron, la diplomacia china presta muchísima atención a las formas y no avanzará en un acuerdo comercial si no participa el embajador asignado desde la metrópolis. En este caso, Beijing no cerraría ningún acuerdo por las vacunas hasta pactar las últimas condiciones con Kreckler-

La negociación de la vacuna china tiene de un lado Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, y por el otro a las empresas asiáticas Sinopharm, Cansino Biologics y Sinovac. Cada vacuna china está cotizada en 20 dólares y su acceso comercial se calcula para fines de marzo de 2021.

Ahora, según contó el portal Infobae, el canciller Felipe Solá emitió una orden de desplazamiento del embajador en China que se publicará en el Boletín Oficial. Cuando eso suceda, Kreckler tiene 45 días para mudarse desde Beijing a Buenos Aires.