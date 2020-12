Papadopulos declaró que se distrajo por un camión que pasó en rojo y no vio al nene

Ricardo Papadopulos, el joven detenido por la tragedia vial de Flores en la que murió un niño de 5 años y fue gravemente herida su madre, declaró ante la Justicia que no vio a Isaac, la víctima fatal a quien atropelló y mató el 17 de diciembre en la avenida Directorio.

Según fuentes de la causa, en la declaración indagatoria por el sistema de tele conferencia Zoom, dijo haber visto a la madre del nene recién cuando la tenía encima del auto, un Volkswagen Golf GTI blanco que conducía sin licencia.

Según informaron las fuentes, la exposición de Papadopulos ante el fiscal César Augusto Troncoso y la jueza Patricia Guichandut se basó en que no pudo ver a Isaac y a su madre cruzando porque un camión le obstaculizó la visión.

SEMÁFORO EN VERDE

También manifestó que el semáforo estaba a su favor, en verde.

Según declaró el abogado del joven a la prensa, el imputado indicó que circulaba por Directorio y antes de llegar a la esquina, un camión cruzó en rojo por San Pedrito.

Siempre según la versión, cuando el camión atravesó la esquina, el conductor sacó la vista de la calle para insultar al camionero y al mirar nuevamente hacia adelante se encontró con la madre de Isaac.

A la vez, Papadopulos señaló que al ver el semáforo en verde para su avance no imaginó que habría peatones sobre la calzada, relató la fuente.

El joven también abordó la situación posterior al choque, en la que no frenó para asistir a las víctimas y las dejó abandonadas: “Tuve mucho miedo, ya que no tenía registro y seguí de largo. Me fui al garage a guardar el auto. No podía creer lo sucedido. Al bajar del auto vi cómo estaba, lo que había pasado y me agarré la cabeza diciendo que no lo podía creer”, reflejó una fuente de la causa sobre la declaración del imputado.

SUICIDIO

En el otro tramo de la indagatoria habló puntualmente de la intención de suicidarse. “Estuve muy mal, tuve la intención de matarme. Me fui y al día siguiente me entero por las noticias que había fallecido el nene. Nunca pensé que le iba a pasar eso. Yo no sabía lo que le había pasado al chico. No sabía qué hacer, donde pegarme la cabeza contra la pared”, habría indicado ante el fiscal y la jueza.

Papadopulos seguirá detenido por un tiempo en la Alcaidía 14, pero se espera que la defensa realice algunos planteos para que no sea enviado a un Penal. Esta imputado por homicidio culposo agravado.

Por otra parte, se incluyen nuevos videos para probar que el camión en su maniobra obstaculizó la visión de Papadopulos. También se aguarda por la identificación del camionero.

La jueza Patricia Guichandut tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal de Papadopulos.

Mientras se espera por los resultados de los peritajes que determinen a qué velocidad conducía, el hecho de que se haya fugado es un agravante clave.

El 17 de diciembre, después de atropellar a Isaac y a su madre, Papadopulos escapó y estuvo ocho días prófugo.

En estas horas contó que al día siguiente supo que había matado a un nene. Recién una semana después, con una captura internacional sobre su cabeza, se entregó.